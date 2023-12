Non sarà facile, ma l’obiettivo primario della dirigenza per il mercato di gennaio è quello di trovare una punta, affidabile e pronta per alternarsi con Ciccio Caputo. Situazione complicata per un mercato sempre particolare come quello invernale, anche per un discorsi di costi. In questo momento, come logico, a Monteboro si stanno vagliando le possibili soluzioni, le possibili candidature per aprire un dialogo. In queste potrebbe esserci un nome già chiacchierato nel mercato estivo, situazione poi sfumata per l’alto ingaggio richiesto dal giocatore. Il nome è quello del classe 1997 Davide Okereke.

Il nigeriano in estate non ha fatto quel salto che sperava, è rimasto a Cremona dove in questo momento non sembra più essere nemmeno al centro del progetto. Soltanto cinque le partite in cui è stato schierato dal primo minuto, con diverse ingressate per giocare l’ultimo scampolo di partita. Fin qui, quest’anno, due gol ed un assist. La sensazione, come ci riportano anche dalla citta del torrone e dei violini, è che il giocatore potrebbe essere ceduto a gennaio, ed anche solo lo sgravio dello stipendio potrebbe essere cosa positiva per il club grigiorosso. In questo senso l’Empoli, lavorando con un prestito fino alla fine della stagione, potrebbe aver maggiori possibilità di inserimento. Il giocatore piace, se l’aspetto dei costi potesse essere gestito, le chiacchiere potrebbero trasformarsi in operazione.