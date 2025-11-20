Potrebbe cambiare qualcosa nell’assetto offensivo della squadra, sfruttando maggiormente la trequarti. Grazie all’aiuto del match analyst, Fabio Maniscalco, proviamo a vedere quelle che possono essere le principali differenze ed i cambiamenti rispetto all’oggi. Una squadra come l’Empoli di Dionisi, tendenzialmente fluida e verticale, può cambiare volto in modo significativo semplicemente modificando l’assetto della trequarti. Restando fedele alla difesa a tre, ci sono due strade principali quando si vuole abbandonare il 3-5-2: giocare con un trequartista e due punte, oppure con due trequartisti alle spalle di un’unica punta. Sono differenze che, a livello di dinamiche, cambiano molto sia in possesso che in non possesso. Con un 3-4-1-2 (o 3-4-2-1 interpretato in modo più verticale), Dionisi può sfruttare un riferimento tra le linee che accompagni le due punte. In questo caso il trequartista ideale è Ilie, giocatore capace di ricevere sul corto e attaccare lo spazio palla al piede. Ceesay garantisce qualità nell’ultimo passaggio, mentre Shpendi potrebbe interpretarlo in maniera più aggressiva e vicina alla porta.

Un trequartista e due punte: più presenza in area, più profondità. Con due punte davanti si aprono scenari interessanti: Movimenti “a fisarmonica”: una punta (Pellegri o Popov) può venire incontro, l’altra (Nasti o Shpendi) attacca la profondità. Maggiore occupazione dell’area: l’Empoli arriverebbe con più uomini negli ultimi 20 metri, utile contro difese chiuse come spesso avviene in trasferta. Più pressione sul primo possesso avversario: due attaccanti permettono una prima linea più efficace sul portatore. Il limite è nelle distanze: il trequartista deve lavorare molto, perché rischia di rimanere schiacciato sulle due punte se la squadra si abbassa. Due trequartisti e una punta: più palleggio, più imprevedibilità tra le linee. Il 3-4-2-1 “puro” offre invece più densità tecnica tra le linee. Qui Dionisi può mischiare caratteristiche: Ilie e Saporiti per qualità, dribbling e rifinitura; Ceesay per dare tempi e letture; Shpendi come trequartista-ibrido che si avvicina spesso alla punta. Con due trequartisti, l’Empoli guadagna in maggiore possibilità di tenere il pallone, attirare e far uscire gli avversari, più linee di passaggio interne verso la punta (Pellegri o Popov ideali come riferimento centrale), maggior libertà di scambio e rotazioni, con uno dei due trequartisti che può allargarsi per liberare il corridoio interno. Il limite è la profondità: con una sola punta, se questa non è attaccata con continuità dai due trequartisti, si rischia di diventare prevedibili e giocare troppo “piedi su piedi”.

In sintesi, cosa cambia?

3-4-1-2 → più verticalità, più profondità, più presenza in area. Sistema ideale se si vuole sfruttare la doppia punta e giocare in transizione.

3-4-2-1 → più palleggio, più imprevedibilità tra le linee, più controllo delle fasi centrali. Perfetto quando serve gestire il ritmo e muovere difese bloccate con combinazioni corte.

Sapendo come Dionisi ama alternare fasi di pressione a momenti di dominio del pallone, è probabile che in base agli avversari potremmo vedere entrambe le soluzioni nel corso della stagione. L’importante è che la squadra continui a sfruttare il proprio punto di forza: la varietà di interpreti davanti, che permette di cambiare pelle senza snaturare l’identità.