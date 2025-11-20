Una vittoria e una sconfitta per Guarino e Moruzzi con l’Italia Under 21, triplo successo per Popov con l’Ucraina Under 19, quarti di finale al Mondiale per Campanielo e Baralla con l’Italia Under 17; ecco come con andati gli azzurri convocati in nazionale.

Sconfitta in rimonta per l’Italia Under 21 di Gabriele Guarino e Brando Moruzzi in casa della Polonia e successo, netto, 4-1 in Montenegro per gli Azzurrini nelle due sfide giocate negli scorsi giorni. Italia seconda in classifica con 15 all’attivo, a -3 dalla capolista Polonia; si qualificano alla fase finale le prime di ciascun gruppo e la migliore seconda, mentre le altre 8 seconde avanzano agli spareggi in programma a novembre 2026 per gli ultimi quattro posti nella fase finale.

Tre successi in altrettante gare per Bohdan Popov con l’Ucraina Under 19 nella prima fase di qualificazione alla fase finale dell’Europeo di categoria. La nazionale ucraina ha superato 3-0 prima l’Albania, poi il Montenegro e infine la Slovacchia, con il nostro numero 77 in rete nelle prime due sfide. L’Ucraina si è così qualificata alla fase élite dell’Europeo, in programma a marzo 2026 che prevederà sette gironi da quattro squadre con le vincenti che si uniranno ai padroni di casa del Galles nella fase finale prevista dal 28 giugno all’11 luglio.

Infine, vola ai quarti di finale l’Italia Under 17 di Alessio Baralla e Thomas Campaniello. Gli Azzurrini, dopo aver superato la prima fase a punteggio pieno, hanno battuto nei sedicesimi di finale la Cechia 2-0 e negli ottavi l’Uzbekistan per 3-2, con la doppietta proprio di Campaniello. L’Italia tornerà in campo domani, venerdì 21 novembre, alle 14.30 nei quarti di finale contro i pari età del Burkina Faso

Empoli Fc