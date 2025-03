Empoli Football Club informa che i tifosi che saranno presenti allo Stadio Giuseppe Sinigaglia di Como per Como-Empoli, trentesima giornata di Serie A Enilive 2024/25 in programma sabato 29 marzo alle ore 15.00, potranno raggiungere lo stadio percorrendo l’autostrada A9 e, dopo aver superato la barriera di Grandate, prendere la prima uscita con indicazione parcheggio ospiti. I pullman e le autovetture verranno parcheggiati presso “Parcheggio Como Centro” sito in via Colombo distante circa 800 metri dall’uscita autostradale (https://maps.app.goo.gl/D3MqhwkUKQ2ny8NF7); successivamente i sostenitori verranno accompagnati presso lo stadio Giuseppe Sinigaglia a bordo di autobus navetta (parcheggio e navette saranno gratuite).

I tagliandi per il settore ospiti sono disponibili al prezzo di 30 euro (più le commissioni di servizio) per soli possessori della Fidelity Card Empoli Member esclusivamente sul sito web tickets.comofootball.com. La vendita per il settore ospiti (capienza massima 875 posti) terminerà inderogabilmente venerdì 28 marzo alle ore 19.00. I biglietti del Settore Ospiti non saranno in vendita nelle biglietterie dello stadio il giorno della partita; si raccomanda, pertanto, di non recarsi a Como se sprovvisti di tagliando.