Azzurri sempre a lavoro in vista della gara di sabato a Como. Come già detto anche nei giorni passati, la gara di Como deve portare con se dei punti per poter restare in scia in vista del finale di stagione. Dal campo vengono confermate le disponibilità di Viti, Fazzini e Solbakken. Sicuramente il difensore, ex Primavera, sarà titolare nel terzetto che si metterà davanti a Silvestri, da capire invece la gestione degli altri due; non da escludere che Fazzini possa andare a far coppia con Esposito dietro ad uno tra Colombo e Kouamè, altrimenti Cacace

Non recuperano invece per la gara in riva al lago i vari Maleh, Anjorin e Zurkowski. In difesa dubbio tra Marianucci e Goglichidze, scontato Ismajli. In mezzo si dovrebbe vedere il solito centrocampo con Gyasi e Pezzella esterni, Grassi ed Henderson interni. I rientri sopra citati daranno però maggiori possibilità a D’Aversa in coso d’opera. La squadra si allenerà oggi e domani a porte chiuse.