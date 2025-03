A partire dalla 30ª giornata di Serie A Enilive su tutti i campi si utilizzerà nuovamente il pallone di colore bianco

Terminata la stagione invernale tutte le competizioni di Lega Serie A vedranno il ritorno sul terreno di gioco del pallone Puma Orbita Serie A 2024/25 a prevalenza cromatica bianca. Si inizierà con la 30ª giornata di Serie A Enilive, proseguendo poi con la Coppa Italia Frecciarossa e con le competizioni Primavera.

Termina dunque il periodo di utilizzo del PUMA Orbita Hi-Vis Serie A, di colore giallo, utilizzato in campionato dalla tredicesima alla ventinovesima giornata. In questo periodo sono stati 438 i gol totali segnati in Serie A Enilive, considerando anche il recupero del match Bologna-Milan, disputato il 27 febbraio.

empolifc.com