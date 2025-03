L’Empoli poco fa ha comunicato il report sul difensore azzurro Ardian Ismajli alle prese con un nuovo infortunio muscolare subito in Nazionale. Una brutta tegola per gli azzurri che dovranno fare a meno del proprio leader della difesa nelle gare con Como e Cagliari in campionato e nella gara di andata di Coppa Italia con il Bologna.

Empoli Football Club comunica che gli esami eseguiti sul calciatore Ardian Ismajli, a seguito del fastidio muscolare accusato con la propria nazionale, hanno evidenziato una lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia destra.

L’atleta ha già iniziato il percorso riabilitativo con lo staff sanitario azzurro.