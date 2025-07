Una delle osservazioni più evidenti emerse durante la prima settimana di lavoro dell’Empoli riguarda un’assenza extra-campo che non è passata inosservata: quella del marchio Computer Gross. Il logo dell’azienda empolese, infatti, non compare sulle divise da allenamento, non è presente nei backdrop utilizzati per la presentazione dei nuovi calciatori e manca anche nel materiale promozionale legato alla campagna abbonamenti. Da qui, comprensibilmente, si sono sollevate alcune domande e considerazioni.

È opportuno precisare che il contratto tra Empoli Football Club e Computer Gross era in scadenza al 30 giugno 2025 e, allo stato attuale, non è stato ancora ufficialmente rinnovato. L’assenza di un accordo formale ha impedito alla società azzurra di utilizzare il marchio nelle proprie attività istituzionali e di comunicazione. Tuttavia, come riportato anche dall’edizione odierna de Il Tirreno, le parti sarebbero molto vicine a trovare un nuovo accordo. Il ritorno del logo Computer Gross, che accompagna il club da ben 25 anni, sembra dunque imminente.

La vera novità riguarda però il naming dello stadio. Negli ultimi due anni, l’impianto ha portato il doppio nome “Carlo Castellani – Computer Gross Arena”. Con il nuovo corso, questa dicitura dovrebbe decadere: lo stadio tornerà a essere intitolato unicamente a Carlo Castellani, lo storico attaccante azzurro scomparso tragicamente in un campo di concentramento. Va comunque sottolineato che Computer Gross resterà pienamente coinvolta nel progetto di restyling del nuovo Castellani, a conferma del legame profondo tra l’azienda e la realtà calcistica cittadina.