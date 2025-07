Il futuro di Liberato Cacace sembra ormai definito. Il laterale sinistro neozelandese è destinato a trasferirsi in Championship, la Serie B inglese, dove ad accoglierlo sarà il Wrexham, il club gallese divenuto celebre anche per la docu-serie trasmessa su Disney+ e per la proprietà hollywoodiana. L’Empoli, secondo quanto raccolto, dovrebbe incassare circa 3 milioni di euro dalla cessione del calciatore. Al momento, Cacace non si è aggregato ai compagni nel ritiro precampionato agli ordini di Guido Pagliuca, e la sensazione è che non lo farà: il suo eventuale ritorno ad Empoli sarà legato esclusivamente alla formalizzazione dell’operazione.

Il Wrexham ha battuto così la concorrenza italiana, in particolare quella della Cremonese, che nelle scorse settimane aveva provato ad affondare il colpo in maniera decisa. Saranno necessari ancora alcuni giorni per chiudere tutti i dettagli, ma la trattativa è ormai avviata verso la sua naturale conclusione. Salvo sorprese, Cacace saluterà l’Empoli per iniziare una nuova avventura in terra britannica. Ricordiamo che Cacace ha vestito la maglia azzurra 93 volte dal suo arrivo nel 2022: per lui, in totale, 2 gol e 6 assist.