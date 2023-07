Nonostante in non molti lo conoscessero, e su di lui ci fosse stato silenzio fino alla nostra uscita di un paio di giorni fa, attorno a Stiven Shpendi c’è davvero molta attenzione ed entusiasmo. Proviamo allora a conoscere meglio l’attaccante italo-albanese classe 2003 grazie al collega Marco Rossi di Teleromagna.

Sembra davvero in dirittura d’arrivo Stiven Shpendi all’Empoli. Un giocatore di cui si dice un gran bene e sul quale c’è un forte entusiasmo da parte del nostro club. Ti chiedo una fotografia generale del ragazzo?

Stiven è un ragazzo che è esploso nell’anno della promozione del Cesena dalla primavera 2 alla 1 ma già in precedenza era sotto i riflettori degli addetti ai lavori. Attaccante col fiuto del gol i numeri parlano da soli (su transfermarket trovi tutto). Dal punto di vista tecnico ha velocità, un buon dribbling e la sua arma è la posizione. Preso con le pinze ricorda un po’ Filippo Inzaghi, nella speranza che possa ripercorrere le sue gesta. Si sa destreggiare anche nell’uno contro uomo. In questa stagione ha fatto bene, anche se, forse per via dell’inesperienza, ha realizzato meno gol di quante occasioni abbia avuto (nei playoff ad esempio si è divorato dei gol assurdi).

Come posizione gioca come centravanti ma in realtà potrebbe giocare poco più indietro (suo fratello Cristian è la vera punta)

La domanda credo sia legittima. Pensi possa essere pronto per giocare nel massimo campionato?

Potrebbe risultare utile come prima scelta dietro ai titolari. Sicuramente sarei curioso di vederlo prima in B in un anno formativo. Però ci vuole anche coraggio per schierarlo in A. Potrebbe essere una sorpresa

L’Empoli attualmente gioca con un sistema che è il 4-2-3-1. Lo vedi punta centrale o potrebbe agire anche un trequarti offensivo dietro la punta?

Lo vedo con maggiore probabilità trequarti offensivo

Se tu dovessi paragonarlo ad un calciatore affermato a chi lo paragoneresti e perchè?

Filippo Inzaghi: mi ricorda il senso della posizione e del gol. Deve però gestire meglio le gare importanti e soprattutto sprecare meno occasioni