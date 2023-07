Dopo una miriade di prestiti, si conclude definitivamente la strana storia di Tommaso Fantacci con l’Empoli. Il centrocampista classe 1997 infatti passa a titolo definitivo al Monterosi e non verrà più gestito in futuro dal club di Monteboro. La società viterbese di serie C si è detta molto soddisfatta nel poter avere Fantacci tra le sue fila.

Ricordiamo che Tommaso Fantacci ha terminato nel 2017 il suo percorso con le giovanili azzurre, da li è stato prestato a Padova, Prato, Carpi, Pistoiese, Juve Stabia, Gubbio, Pontedera ed Arzignano. Una sorta di mistero sul perchè non fosse già stato ceduto visto che palesemente non si è mai creduto nel ragazzo. A lui il migliore degli in bocca al lupo.