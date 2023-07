In attesa del prossimo passo, che potrebbe seriamente essere quello dell’ufficialità, andiamo ad aggiornare la situazione legata a Stiven Shpendi che in anteprima vi abbiamo descritto un paio di giorni fa. L’Empoli sembra davvero essere vicino alla chiusura con un grande lavoro da parte di Pietro Accardi. Dovesse arrivare (come crediamo) sarà poi il campo a raccontarci la vera verità sulle doti del ragazzo, ma su di lui c’erano molti club che avrebbero anche avuto maggiori possibilità rispetto all’Empoli. Ma l’Empoli, grazie ad un lavoro che negli ultimi anni si è dimostrato davvero importante, si è creato un nome di grande appeal tra i giovani calciatori.

L’ottimo lavoro di Pietro Accardi infatti è stato proprio quello di convincere sia il giocatore che il Cesena. Argomenti che hanno subito portato il giovane albanese dalla nostra e che poi, con un lavoro un po’ più difficile, hanno convinto anche il Cesena. Infatti la formula con la quale arriverà Shpendi – già declarata anche dagli attenti colleghi di Sky – è a titolo definitivo con 2 milioni di spesa subito ed un 30% sulla futura rivendita. Considerando anche il lavoro fatto su tanti giocatori, pensare che tra un paio d’anni Shpendi possa andare in doppia cifra economica, potrebbe non essere sbagliato.

Salvo sorprese che ormai non ci aspettiamo, attendiamo l’atto finale con firme ed annunci.