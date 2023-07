Torniamo a parlare di Elia Caprile, promesso sposo all’Empoli per la stagione sportiva 2023/24. Un rapido e veloce aggiornamento per dire che, finalmente, con il Napoli pare essere tutto fatto. Questo passaggio, come ormai detto più e più volte, era necessario prima che il portiere potesse essere girato all’Empoli. Da dire che i tempi tecnici della società partenopea non sono certo dei più veloci, chi segue il mercato avrà visto che per il passaggio di Kim al Bayern quanto ci è voluto dal momento in cui tutto era definito.

Avevamo detto, stando a quello che sapevamo, che la fumata bianca con l’Empoli sarebbe potuta avvenire entro la fine di questa settimana. Al momento ci resta difficile pensare (tutto può succedere) che entro la fine di domani si possa battere l’ufficialità. Molto probabilmente Caprile si andrà ad aggregare alla squadra direttamente nel ritiro austriaco, per poi essere presentato la settimana successiva. Nessun intoppo, nessuna novità. Caprile sarà il portiere dell’Empoli e saprà sostituire Vicario al meglio.