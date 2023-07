Se ne parla da qualche giorno, precisamente da quando è uscita l’indiscrezione che Bandinelli sarebbe andato a Spezia. In ragione di questa mossa, l’Empoli ha avuto l’intelligenza di valutare con il club ligure la possibilità di avere un calciatore, che potesse essere funzionale al nuovo modulo e che si andasse a collocare in una zona dove al momento c’è bisogno di uomini. La figura scelta è stata, come vi raccontiamo da un po’, quella di Emmanuel Gyasi che da questo momento è ufficiale all’Empoli.

La formula con la quale l’ex Pistoiese si lega all’Empoli è quella del titolo definitivo, un contratto di due anni con l’opzione per il terzo. Per l’Empoli, l’operazione con lo Spezia non ha avuto costi. Gyasi andrà far parte della batterie degli attaccanti, e nel nuovo modulo si andrà a collocare in una delle tre posizioni (esterno a dx la più indicata) dietro la punta centrale. Dovrebbe essere il giocatore che sostituirà nello scacchiere l’uscente Akpro. Nei prossimi giorni lo conosceremo meglio attraverso la solita conferenza stampa di presentazione. Ad Emmanuel il più caloroso dei benvenuti ad Empoli!!