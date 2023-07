Ormai era cosa certa, e le corse che ha fatto ieri intorno al Sussidiario resteranno le sue ultime a Empoli. Ed Empoli era diventata casa sua negli ultimi quattro anni, diventando persino il capitano della squadra. Per Filippo Bandinelli però l’avventura azzurra finisce qui e la sua nuova casa sarà a Spezia. E’ stato ufficializzato il passaggio in seno ai bianconeri con la formula del titolo definitivo senza esborsi economici. Alla base di questa scelta, condivisa tra giocatore e club, il passaggio al nuovo modulo.

Per Bandinelli 110 presenze con la nostra maglia, arrivato nell’estate 2019 dal Benevento assieme al tecnico Bucchi. Tante le gare in cui “Super Pippo” si è saputo distinguere, crediamo di non sbagliare dicendo che il gol alla Fiorentina nella stagione 2021/22 resta il punto più alto. Resterà sicuramente uno di quei giocatore che ricorderemo con grande piacere, ed a lui va il nostra grande in bocca al lupo.

Questo il saluto dell’ex capitano: Grazie Empoli, insieme abbiamo vissuto 4 stagioni indimenticabili. Mi hai fatto crescere come uomo e come calciatore! Ho conosciuto persone fantastiche, amici veri e sinceri! A Empoli è nato mio figlio la cosa più importante della mia vita, non scorderò mai tutti i momenti bellissimi che ho vissuto in questa città! Grazie di cuore a tutti voi tifosi che mi avete sempre sostenuto, ci siamo divertiti! Auguro il meglio a tutto il mondo EMPOLI!