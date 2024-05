Di errori gestionali quest’anno ne sono stati fatti tanti. La speranza è che domenica sera la squadra sia salva, cosi facendo si andrebbe unicamente a prendere il buono dell’obiettivo raggiunto, che di per se farebbe anche storia. Non si può però non evidenziare un mercato estivo davvero superficiale ed approssimativo, con poi anche a gennaio dei rattoppi che hanno lasciato dei dubbi. Discorsi sui quali speriamo di non dover tornare “a processo”. Quello che di buono è stato oggettivamente fatto (anche se l’errore in questo caso è il non averlo fatto prima), è l’aver puntato su Davide Nicola.

Il rendimento della squadra sotto la guida del tecnico piemontese è di tutto rispetto. Subentrato alla 21a giornata, dopo la sconfitta di Verona, in diciassette gare sono arrivati ben 20 punti, viaggiando ad una media di 1,18 a partita. L’Empoli, prendendo in esame le sole gare di Nicola, sarebbe al decimo posto con Fiorentina (una gara in meno), Verona e Monza. Pensate che nello stesso lasso di tempo la Juventus ha fatto 19 punti. Per capire ancora meglio la bontà del lavoro di Nicola basta prendere in esame le ultime due stagioni, che sono state strepitose. Con Andrezzoli si è finito ad una media di 1,08 mentre con Zanetti ad 1,13.