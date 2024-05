L’ex azzurro Vittorio Tosto ha rilasciato un intervista a Tuttomercatoweb in vista dell’ultima giornata di campionato.

“Voglio far passare il messaggio che l’Empoli nell’ultimo periodo ha fatto tre scontri diretti: a Lecce, col Frosinone e poi a Udine. Avevano segnato tre gol, tutti annullati dal VAR. Quello col Frosinone è in leggero fuorigioco e si riesce a vedere, ma quelli di Lecce e Udine ancora invece non li capisco. Nemmeno rivedendo e rivedendo le immagini. Annullare tre gol del genere vuol dire togliere punti all’Empoli. Per me doveva essere già salvo assieme a Cagliari e Verona. E comunque tengono botta: la società ha l’esperienza per gestire queste situazioni, Corsi è sempre stato bravo a trasmettere serenità all’ambiente e Nicola sta facendo un grande lavoro. Per quanto stanno facendo, meritavano di essere già salvi: solo il VAR non ha permesso di festeggiare questa salvezza. Io faccio loro i complimenti: nonostante tutto l’ambiente è unito, ora se la giocheranno con le loro forze contro la Roma. Immaginatevi se il VAR avesse tolto gol alle altre…”.

Le parole di Corsi rischiano di generare delle conseguenze?

“Sì, potrebbero esserci ripercussioni. Io sono dalla parte di Corsi perché certe cose le dice il campo. L’Empoli, per quanto fatto, merita assolutamente di rimanere in Serie A e condivido in pieno le parole di Corsi. Ora la Roma non regalerà niente, rimangono 90 minuti e serve un grande sacrificio. Se vincessero, sarebbe una vera e propria impresa. Quei gol annullati però, ripeto, pesano”.

Quindi non c’è da pensare a una Roma che tiri indietro la gamba…

“A Empoli sono esperti e bravi, sanno contare sulle proprie forze. E basta. L’Empoli ha sempre unito società, staff, tifosi e tutto l’ambiente per lottare solo con ciò che possono fare. I calciatori sanno che, se si aspettano regali dagli altri, è un grandissimo errore. I tifosi sanno che dovranno trascinare la squadra per rimanere in Serie A, senza pensare agli avversari. O rischia di essere pericoloso”.

Come affrontare quest’ultimo impegno? Tenere un orecchio su Frosinone rischia di essere un pericolo.

“Io mi concentrerei su un’unica cosa, fare un clima infuocato per prendersi questa salvezza. Sarebbe la storia dell’Empoli, mai si sono salvati per tre volte di fila in Serie A. Nonostante tutto, sono ancora lì, vivi e a 90 minuti dalla salvezza. Questo dovrebbe motivare tutti, solo pensando a battere la Roma. Mi aspetto un grande Castellani, che dia carica per mantenere la categoria”.