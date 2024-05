fonte: calciolecce.it

Il Presidente del Lecce Sticchi Damiani è intervenuto riferendosi a ciò che ha detto il presidente dell’Empoli Fabrizio Corsi in merito a Lecce-Udinese: “Ho letto le sue parole. Mi ha sorpreso, conosco Corsi e abbiamo buoni rapporti, immagino sia un momento di particolare stress che non l’ha aiutato a essere lucido. Sono esternazioni gravi, che oltre al rammarico personale debbano comportare come atto dovuto la nostra segnalazione alla Procura Federale. Lo abbiamo fatto stamattina. Su questi temi non si può giocare. Lo rassicuro dicendogli che quando ho scoperto Lecce-Udinese di lunedì, anziché rallegrarmi, ho chiamato in Lega dicendo che secondo me non era una buona idea giocarla così e sarebbe stato più giusto giocarla in contemporanea. L’ho fatto in tempi non sospetti e non ho timore di essere smentito. Non volevo usare l’oggettivo vantaggio rispetto agli altri e ho chiesto di retrodatarla. Con l’Udinese la squadra ha fatto il suo, qualche giocatore tiene alta la tensione altri un po’ meno, altrimenti dovremmo sindacare ogni risultato tra squadre in corsa e squadre fuori dagli obiettivi. Affermazioni imprudenti che però vanno riportate a realtà quelle di Corsi