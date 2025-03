Dalle ore 10:00 di oggi, martedì 25 marzo, ha inizio la vendita libera dei tagliandi per Empoli-Bologna, andata delle semifinali di Coppa Italia Frecciarossa in programma martedì 1 aprile alle ore 21.00 al Carlo Castellani Computer Gross Arena. A partire da questa data, gli abbonati alla stagione calcistica 2024/25 non potranno più usufruire della tariffa speciale loro riservata ma potranno acquistare a tariffa ordinaria.

MODALITÀ DI VENDITA

Saranno in vendita i settori di Poltronissima, Tribuna Inferiore, Maratona e Curva Nord

Per il settore di Poltronissima e Tribuna Inferiore i biglietti sono disponibili presso i punti vendita VivaTicket.

Per il settore di Maratona Superiore i tagliandi sono in vendita su tutto il circuito VIVATICKET, esclusi i punti vendita della regione Emilia Romagna. I tagliandi NON saranno in vendita per i residenti nella regione Emilia Romagna.

Per i settori di Maratona Inferiore e Curva Nord i tagliandi sono in vendita per i soli residenti nella Regione Toscana, o con cittadinanza straniera, nei soli punti vendita Vivaticket della regione Toscana

La vendita online sarà attiva per i soli settori di Maratona e Curva Nord collegandosi al sito https://empolifc.vivaticket.it/index.php con la sola modalità stampa a casa con l’obbligo dell’autodichiarazione di residenza (la vendita online per le persone con cittadinanza straniera è sempre attiva).

PREZZI

SETTORI INTERO RIDOTTO UNDER 14

(valido per i nati dal 02/04/2011) POLTRONISSIMA € 100,00 ND TRIBUNA INFERIORE € 60,00 € 15,00 MARATONA SUPERIORE CENTRALE € 40,00 € 5,00 MARATONA SUPERIORE LATERALE € 35,00 € 5,00 MARATONA INFERIORE € 25,00 € 5,00 CURVA NORD € 15,00 € 5,00 TRIBUNA LATERALE SUD OSPITI € 35,00 ND CURVA SUD OSPITI € 25,00 ND

I bambini nati dal 01/01/2020 hanno accesso gratuito allo Stadio Carlo Castellani Computer Gross Arena senza però aver diritto al posto numerato.

Empoli Football Club raccomanda di non acquistare i tagliandi in circuiti o canali web alternativi; ogni abuso e/o utilizzo fraudolento dei biglietti sarà punito a termini di legge.

PUNTI VENDITA

EMPOLI STORE (Piazza della Vittoria, Empoli)

Martedì 25 marzo: dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:30 alle ore 19:30

Da mercoledì 26 fino a sabato 29 marzo: dalle ore 09:30 alle ore 13:00 e dalle ore 15:30 alle ore 19:30

Lunedì 31 marzo dalle ore 15:30 alle ore 19:30

Martedì 1 aprile: dalle ore 09:30 alle ore 13:00 e dalle ore 15:30 alle ore 19:30

EMPOLI POINT (Stadio Computer Gross Arena Carlo Castellani)

Martedì 25 marzo: dalle ore 10:00 alle ore 20:00

Da mercoledì 26 marzo fino a venerdì 28 marzo: dalle ore 12:30 alle ore 20:00

Sabato 29 marzo: dalle ore 10:00 alle ore 13:00

UNIONE CLUBS AZZURRI (Via Della Maratona)

Da lunedì a venerdì dalle ore 15:30 alle 19:30

L’ANGOLO DEL FUMATORE (Via Del Giglio, 85, Empoli)

TABACCHERIA RICEVITORIA BIANCONI (Via Tosco Romagnola, 96/A, Empoli)

WEBSITE https://empolifc.vivaticket.it/index.php

Il giorno gara, eventuali tagliandi disponibili saranno in vendita presse le biglietterie dello Stadio Carlo Castellani Computer Gross Arena, ubicate presso il campo sussidiario, dalle ore 19.00. Per informazioni riguardante la modalità di vendita dei biglietti potete utilizzare il nostro servizio WhatsApp 3791260302

INFO TIFOSI OSPITI – Empoli Football Club ricorda che sono esauriti i tagliandi di Curva Sud e di Tribuna Laterale Sud. Si ricorda che è assolutamente sconsigliato recarsi ad Empoli per la gara senza aver preventivamente acquistato il biglietto d’ingresso e che per i settori Curva Sud e Tribuna Laterale Sud non sarà possibile effettuare il cambio nominativo Il parcheggio dedicato ai tifosi ospiti è situato di fronte al PalaAramini. Infine, si consiglia vivamente di presentarsi all’ingresso del Carlo Castellani Computer Gross Arena con un congruo anticipo rispetto all’inizio dell’evento.