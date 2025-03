Gli Azzurri hanno ripreso ieri il lavoro in vista dell’importante sfida di sabato pomeriggio a Como. Per i ragazzi di D’Aversa c’è una sorta di obbligo nel tornare a casa con almeno un punto, un punto che muoverebbe la classifica e che sarebbe prezioso – chiaro che vincerla lo sarebbe ancora di più – in vista degli scontri diretti casalinghi. La ripresa dei lavori porta la certezza di due rientri: sia Viti che Solbakken, infatti, hanno svolto la seduta con i compagni e sono pronti al rientro. Il difensore ex Sassuolo potrebbe anche essere titolare. Buone notizie arrivano anche da Fazzini che, anche se in gestione, lavora per buona parte in gruppo e dovrebbe essere convocato.

Lavoro personalizzato per Anjorin, Maleh e Zurkowski; si spera di poter aver a disposizione i primi due. Si è lavorato ancora in assenza dei nazionali anche se oggi dovrebbe già far ritorno Goglichidze. Dal punto di vista tattico cambia poco, si lavora sempre sulle due soluzioni che ormai accompagnano la stagione dal suo inizio.

Presto per parlare di formazione, come detto ci potrebbe essere il rientro di Viti tra gli undici, questo potrebbe permettere (stando all’oggi) ad uno spostamento di Cacace più avanti con l’esclusione – rispetto a Torino – di Sambia. Colombo potrebbe tornare titolare.