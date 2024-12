La gara di mercoledì sera al Franchi è confermata. Lo ha ufficializzato il Dg della Fiorentina Alessandro Ferrari rilasciando alcune parole ai media presenti fuori dall’Ospedale di Careggi.

“Siamo molto molto più sollevati e rilassati rispetto a ieri, abbiamo parlato con il ragazzo stamattina, è lucido e sveglio. La situazione deve rimanere sotto controllo nelle prossime giornate, ma il ragazzo sta bene. Il Presidente ci ha chiamato tutta la notte, stamattina ha parlato con il papà del ragazzo.”

“Edoardo è riuscito a parlare con la squadra, li ha convinti a giocare mercoledì e tornare in campo subito perchè c’è voglia di ritornare a vivere in fretta e grazie anche all’entusiasmo trasmesso dal ragazzo ci riproveremo subito. Credo che Edoardo abbia capito e stia sentendo l’affetto dei tifosi viola, che sono stati straordinari, ma anche di tutto il mondo del calcio, dello sport e della politica, c’è stato un movimento straordinario nei suoi confronti a cominciare dai ragazzi dell’Inter. Non c’è stata società che non ci abbia contattato. La cosa bella è che stamattina, dopo una notte intubato, si è risvegliato da solo, cosciente, lucido. Conseguenze per la salute? E’ presto per dirlo, ci auguriamo di no ma aspettiamo tutte le analisi.”

Pochi minuti fa la Fiorentina ha emesso un comunicato ufficiale:

ACF Fiorentina informa che , viste le notizie rassicuranti arrivate in giornata e dopo la videochiamata che Edoardo ha voluto fare con tutti i suoi compagni, il Mister e lo staff tecnico riuniti al Viola Park, la squadra ha deciso di tornare subito in campo e preparare la sfida con l’Empoli di mercoledì.

Il Presidente Commisso è in costante contatto con la Dirigenza Viola e la Famiglia di Edoardo ed è stato rassicurato dal padre del ragazzo sulle sue condizioni di salute in attesa di poter parlare direttamente con lui nelle prossime ore.