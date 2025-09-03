La Lega Serie A ha reso note date e orari dei sedicesimi di finale di Coppa Italia Frecciarossa 2025/26.

La sfida tra Genoa e Empoli si giocherà giovedì 25 settembre alle ore 18.30 allo Stadio Luigi Ferraris di Genova.

Questo il programma completo:

Martedì 23/09/2025
ore 17.00 Cagliari-Frosinone
ore 18.30 Udinese-Palermo
ore 21.00 Milan-Lecce

Mercoledì 24/09/2025
ore 17.00 Parma-Spezia
ore 18.30 Verona-Venezia
ore 21.00 Como-Sassuolo

Giovedì 25/09/2025
ore 18.30 Genoa-Empoli
ore 21.00 Torino-Pisa

