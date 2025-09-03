Mercato finito, per tutte le squadre. Eccezione ovviamente gli svincolati e l’Empoli da questi già sappiamo che attingerà. Avevamo già parlato qualche settimana fa dei valori di mercato delle rose delle squadre di questa serie B. Detto sempre che il VdM è un dato virtuale, possiamo adesso vedere con maggiore chiarezza chi rappresenta – da questo punto di vista – una super potenza e chi una cenerentola. Valori sicuramente virtuali ma che una indicazione la danno rispetto a quelli che poi saranno i reali obiettivi delle varie squadre.

L’Empoli si colloca al sesto posto di questa classifica. Un po’ sopra quella metà indicata ieri dal ds Gemmi, ed in effetti riteniamo che la squadra di Pagliuca (poi più che giusto partire con i piedi molto saldi per terra) debba silenziosamente avere l’ambizione minima del playoff. Il VdM azzurro, i dati sono sempre quelli del portale “transfermarkt”, è posizionato a 29,65 milioni di euro. Rispetto al dato riportato qualche settimana fa l’Empoli ha perso una posizione. Il giocatore azzurro con il VdM più alto è Lovato con i suoi 3 milioni. Seguono a quota 2 milioni Pellegri, Nasti ed Ignacchiti.

Chi comanda questa particolare classifica e chi, quindi, sulla carta, la possibile squadra più forte? La risposta è il Monza che svetta dall’alto dei suoi 54,40 milioni di VdM. Segue davvero a ruota il Venezia che come valore di mercato complessivo della sua rosa ha 53,50. Il podio virtuale è chiuso dallo Spezia con 46,15. Quarto il Palermo, che da tutti gli addetti ai lavori è considerato il vero potenziale vincitore del torneo. Gran balzo in avanti della Samp rispetto alle ultime settimane; i blucerchiati, adesso, occupano questa speciale quinta piazza con 30,95. I due fanalini di coda sono l’Entella con 9,85 ed il Padova con 11,05.

Guardando ai calciatori è Salvatore Esposito dello Spezia il calciatore con il VdM più alto, pari a 10 milioni. Seguono Colpani del Monza con 9,5 ed ancora in casa Spezia, Vlahovic. Lovato, che come detto rappresenta il calciatore dell’Empoli con questo specifico dato più alto, ha davanti a se ventitré calciatori. Ripetiamo ancora che, tutti questi dati vanno ovviamente presi per quelli che sono anche se una indicazione verosimile la possono dare.