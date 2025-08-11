Si sono giocate le prima gare della Coppa Italia 2025-26; nel match inaugurale, la Virtus Entella ha eliminato la Ternana con un netto 4-0.

A seguire, nel derby tra Padova e Vicenza, blitz del Vicenza che si impone a Padova 2-0. In serata spazio a Pescara-Rimini e Audace Cerignola-Avellino, due match finiti 1-0 rispettivamente per Pescara e Audace Cerignola che avanzano quindi ai 32esimi.

I risultati finali e il programma del prossimo fine settimana:

  • Virtus Entella-Ternana 4-0
  • Padova-Vicenza 0-2
  • Pescara-Rimini 1-0
  • Audace Cerignola-Avellino 1-0

Il programma completo dei 32esimi di finale:

  • Empoli-Reggiana (15 agosto, ore 18:00)
  • Sassuolo-Catanzaro (15 agosto, ore 18:30)
  • Lecce-Juve Stabia (15 agosto, ore 20:45)
  • Genoa-Vicenza (15 agosto, ore 21:15)
  • Venezia-Mantova (16 agosto, ore 18:00)
  • Como-Sudtirol (16 agosto, ore 18:30)
  • Cagliari-Virtus Entella (16 agosto, ore 20:45)
  • Cremonese-Palermo (16 agosto, ore 21:15)
  • Monza-Frosinone (17 agosto, ore 18:00)
  • Parma-Pescara (17 agosto, ore 18:30)
  • Cesena-Pisa (17 agosto, ore 20:45)
  • Milan-Bari (17 agosto, ore 21:15)
  • Hellas Verona-Audace Cerignola (18 agosto, ore 18:00)
  • Spezia-Sampdoria (18 agosto, ore 18:30)
  • Udinese-Carrarese (18 agosto, ore 20:45)
  • Torino-Modena (18 agosto, ore 21:15)
Tommaso Chelli

