Si sono giocate le prima gare della Coppa Italia 2025-26; nel match inaugurale, la Virtus Entella ha eliminato la Ternana con un netto 4-0.
A seguire, nel derby tra Padova e Vicenza, blitz del Vicenza che si impone a Padova 2-0. In serata spazio a Pescara-Rimini e Audace Cerignola-Avellino, due match finiti 1-0 rispettivamente per Pescara e Audace Cerignola che avanzano quindi ai 32esimi.
I risultati finali e il programma del prossimo fine settimana:
- Virtus Entella-Ternana 4-0
- Padova-Vicenza 0-2
- Pescara-Rimini 1-0
- Audace Cerignola-Avellino 1-0
Il programma completo dei 32esimi di finale:
- Empoli-Reggiana (15 agosto, ore 18:00)
- Sassuolo-Catanzaro (15 agosto, ore 18:30)
- Lecce-Juve Stabia (15 agosto, ore 20:45)
- Genoa-Vicenza (15 agosto, ore 21:15)
- Venezia-Mantova (16 agosto, ore 18:00)
- Como-Sudtirol (16 agosto, ore 18:30)
- Cagliari-Virtus Entella (16 agosto, ore 20:45)
- Cremonese-Palermo (16 agosto, ore 21:15)
- Monza-Frosinone (17 agosto, ore 18:00)
- Parma-Pescara (17 agosto, ore 18:30)
- Cesena-Pisa (17 agosto, ore 20:45)
- Milan-Bari (17 agosto, ore 21:15)
- Hellas Verona-Audace Cerignola (18 agosto, ore 18:00)
- Spezia-Sampdoria (18 agosto, ore 18:30)
- Udinese-Carrarese (18 agosto, ore 20:45)
- Torino-Modena (18 agosto, ore 21:15)
