Si sono giocate le prima gare della Coppa Italia 2025-26; nel match inaugurale, la Virtus Entella ha eliminato la Ternana con un netto 4-0.

A seguire, nel derby tra Padova e Vicenza, blitz del Vicenza che si impone a Padova 2-0. In serata spazio a Pescara-Rimini e Audace Cerignola-Avellino, due match finiti 1-0 rispettivamente per Pescara e Audace Cerignola che avanzano quindi ai 32esimi.

I risultati finali e il programma del prossimo fine settimana:

Virtus Entella-Ternana 4-0

Padova-Vicenza 0-2

Pescara-Rimini 1-0

Audace Cerignola-Avellino 1-0

Il programma completo dei 32esimi di finale: