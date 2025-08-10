Spunta un nuovo nome a sorpresa per il mercato dell’Empoli, mai emerso finora e che potrebbe rappresentare un’alternativa a Vasic, obiettivo di cui abbiamo parlato già in questa calda domenica d’agosto. Si tratta di Simone Pafundi, classe 2006 di grande prospettiva e di proprietà dell’Udinese, riconosciuto da molti come uno dei talenti più precoci e interessanti del calcio italiano. Trequartista mancino dal baricentro basso e dotato di un’ottima rapidità nei primi metri, Pafundi si è sempre distinto per la qualità nel gioco nello stretto e per la notevole visione di gioco, capace di servire passaggi filtranti e cambi di gioco precisi. Nel sistema di Guido Pagliuca troverebbe la collocazione ideale come uno dei due trequartisti alle spalle della punta, in particolare partendo dalla zona destra per accentrarsi sul mancino. Sulla carta, la sua presenza garantirebbe fantasia e imprevedibilità.

Le qualità di Pafundi sono state esaltate fin dagli esordi, con Roberto Mancini, allora commissario tecnico della Nazionale, tra i primi a lodarlo pubblicamente. Nel 2022 è stato convocato per due gare con la nazionale maggiore. Tuttavia, nell’ultima stagione la sua traiettoria si è leggermente offuscata. Nel 2024-2025 ha vissuto una doppia esperienza: prima in prestito al Losanna, in Svizzera, dove ha collezionato soltanto due brevi apparizioni, condizionato da problemi fisici; poi, a gennaio, il ritorno all’Udinese, con nove presenze per un totale di soli 107 minuti in campo. La società friulana crede molto nel giocatore e, secondo quanto riportano fonti locali, l’intenzione sarebbe quella di mandarlo a maturare in Serie B da protagonista. Nelle ultime ore Empoli e Udinese avrebbero discusso in maniera approfondita l’ipotesi di un prestito, da capire se con eventuale diritto di riscatto a favore del club azzurro

Per Pafundi sarebbe l’occasione giusta per mettersi in mostra in patria, mentre per l’Empoli significherebbe assicurarsi un profilo di qualità per la trequarti, soprattutto ora che l’arrivo di Vasic appare sempre meno probabile. Già dall’inizio della prossima settimana potrebbero arrivare sviluppi concreti. Da Udine, intanto, confermano l’interesse reale dell’Empoli.