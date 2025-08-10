Rischia di sfumare in maniera significativa la possibilità di vedere Aljosa Vasic vestire la maglia dell’Empoli in questa sessione di mercato estiva 2025. L’attaccante del Palermo è un nome che seguiamo da tempo e sul quale abbiamo già raccontato le varie evoluzioni, anche se il termine “evoluzioni” sembra quasi stonare con l’attuale situazione di stallo. Solo pochi giorni fa sembrava che il Palermo fosse vicino alla decisione di liberare il giocatore, con l’Empoli pronto ad accoglierlo. Tuttavia, secondo quanto riferito da fonti palermitane ritenute attendibili, l’uscita di Vasic rimane sì possibile nei prossimi giorni, ma la destinazione più probabile non sarebbe più Empoli bensì la Reggiana.

Sempre stando a queste indiscrezioni, ci sarebbe la sensazione — non supportata però da prove concrete — che il Palermo non voglia rinforzare una diretta concorrente come l’Empoli, considerata una delle principali rivali nella corsa alla promozione. i conseguenza, la percentuale di vedere Vazic in azzurro, almeno allo stato attuale, appare in netto calo, pur tenendo presente che il calciomercato sa regalare colpi di scena repentini e inaspettati.