Rischia di sfumare in maniera significativa la possibilità di vedere Aljosa Vasic vestire la maglia dell’Empoli in questa sessione di mercato estiva 2025. L’attaccante del Palermo è un nome che seguiamo da tempo e sul quale abbiamo già raccontato le varie evoluzioni, anche se il termine “evoluzioni” sembra quasi stonare con l’attuale situazione di stallo. Solo pochi giorni fa sembrava che il Palermo fosse vicino alla decisione di liberare il giocatore, con l’Empoli pronto ad accoglierlo. Tuttavia, secondo quanto riferito da fonti palermitane ritenute attendibili, l’uscita di Vasic rimane sì possibile nei prossimi giorni, ma la destinazione più probabile non sarebbe più Empoli bensì la Reggiana.

Sempre stando a queste indiscrezioni, ci sarebbe la sensazione — non supportata però da prove concrete — che il Palermo non voglia rinforzare una diretta concorrente come l’Empoli, considerata una delle principali rivali nella corsa alla promozione. i conseguenza, la percentuale di vedere Vazic in azzurro, almeno allo stato attuale, appare in netto calo, pur tenendo presente che il calciomercato sa regalare colpi di scena repentini e inaspettati.

20 Commenti

  1. Per avere i giocatori servono i soldi quindi se pensi di comprare a prestiti o scambi senza tirare fuori un euro e sei il solo a richiedere quel giocatore oppure sei già tagliato fuori

    • O quanti esterni vuoi? Non te ne bastano 5? …. servono 2 difensori 1 centrocampista e 2 attaccanti…. Se vogliamo i giocatori bisogna pagarli…. aggratis non cantano nemmeno i preti in coro….

  8. Il Palermo ci considera una sua diretta concorrente? Quale onore! Anche i bookmakers. Boh, io un ci capisco più nulla.

  12. Pafundi sarebbe una bella scommessa…un 2006 che da ragazzino era considerato un fuoriclasse tipo Messi…poi piano piano…come spesso succede…si è perso per strada…Empoli potrebbe essere l’ambiente giusto per rilanciarsi…le potenzialità le ha…profilo perfetto per noi…

