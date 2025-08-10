La Reggiana sarà il nostro primo avversario ufficiale nella stagione sportiva 25/26. Incontreremo la squadra granata venerdi sera al Castellani in una gara valevole per i trentaduesimi di finale di Coppa Italia. Il calendario di B riproporrà poi la sfida, a campo inverso, due settimane dopo. Andiamo a vedere, grazie al collega Roberto Tegoni de “La Gazzetta di Reggio” quello che è stato il cammino estivo degli emiliani, con tutti i tabellini delle gare amichevoli disputate. In coda, la sintesi video dell’ultima gara, giocata ieri e pareggiata 0-0 con la Cremonese.

REGGIANA 12

CASTELNOVO C. 0

Reggiana 1° tempo (3-4-1-2): Motta; Libutti, Rozzio, Bonetti; Marras, Vallarelli, Reinhart, Cavallini; Portanova; Girma, Gondo.

Reggiana 2° tempo (3-4-1-2): Sposito; Papetti (29’ st Tessitori), Nahounou, Stramaccioni; Maggio, Stulac, Shaibu, Bozzolan (29’ st Camara); Basili; Contè, Kljajic. All.: Dionigi.

Castelnovo Capitale: Croppi, Romei, Meluzzi, Marmiroli, M. Peila, Palmiero, Ruggi, Ovi, Habib, Sironi, Passerini. Entrati nella ripresa.: Briglia, Mortillaro, Tosi, Mjekra, Prifti, Nobili, Guerri, Di Fabrizio. All.: D. Peila.

Arbitro: Morini (Baldanza e Sechi) del Csi.

Reti: 36’ pt rig. e 39’ pt Gondo, 42’pt Cavallini, 4’ st Stramaccioni, 5’ st, 29’ st e 34’ st Basili, 6’ st, 31’ st e 32’ st Contè, 9’ st Kljajic, 21’ st Maggio.

Note: presente in tribuna tutta la società, Amadei, Salerno, Fico e Cattani; angoli 11-1.

REGGIANA 6

MASONE 0

Reggiana 1° tempo (3-4-2-1): Motta; Papetti, Rozzio (18’ pt Nahounou), Bonetti; Libutti, Vallarelli, Reinhart, Bozzolan; Marras, Portanova; Gondo.

Reggiana 2° tempo (3-4-2-1): Motta (30’ st Enza); Libutti (24’ st Tessitori), Nahounou, Stramaccioni; Maggio (30’ st Kljajic), Shaibu, Stulac, Cavallini; Basili, Tavsan (30’ st Rover); Contè. A disp.: Rubboli, Fajt, Cavaliere e Tessitori. All.: Dionigi.

Masone: Catellani, Crotti, Valmori, Guerri, Acquah, Zagnoli, F. Piermattei, Tascedda, Moh Moh, Chemerie, Jocic. Entrati nella ripresa: Di Lorenzo, Pozzi, Mbengue, De Donno, Biavati, Khumi, Venturi, Migliaccio, M. Piermattei, Corradini, Battigello, Campaniello, Campani, Tiecoura, Ceesay. All.: Marchesini.

Arbitro: Canovi, Sechi e Pigucci del Csi.

Reti: 19’ pt Portanova, 32’ pt Gondo, 10’ st Cavallini, 23’ st Basili, 25’ st Contè, 42’ st Kljajic.

Note: spettatori un migliaio circa; al 23’ Motta para un rigore a Moh Moh; presenti i soci Amadei, Salerno e Fico.

REGGIANA 2

ALCIONE MILANO 0

REGGIANA (3-4-2-1): Motta; Libutti, Papetti (16’ st Nahounou), Bonetti (16’ st Stramaccioni); Marras (16’ st Rover), Vallarelli (31’ st Shaibu), Stulac (16’ st Bertagnoli), Cavallini (1’ st Bozzolan); Basili (23’ st Tavsan), Portanova (23’ st Maggio); Gondo (16’ st Conté). A disp.: Sposito, Enza, Camara, Kljajic. All.: Dionigi.

ALCIONE MILANO pt (4-3-3): Agazzi; Bertolotti, Galli, Pirola, Scuderi; Lopes, Lanzi, Renault; Morselli, Invernizzi, Samele. Allenatore: Giovanni Cusatis.

ALCIONE MILANO st (4-3-1-2): Agazzi (31’ st Moroni); Mocchi, Ciappellano, Miculi, Dimarco; Russo (31’ st Muroni), Rebaudo, Oliveri; Pitou; Lione, Marconi. All.: Cusatis.

Arbitro: D’Eusanio (Sapagnolo e Tagliaferri).

Marcatori: 11’ st rig. e 15’ st Gondo.

Note: 350 spettatori circa; ammonito Nahounou; angoli 2-3.

JUVENTUS 2

REGGIANA 2

Marcatori: 22’pt Girma (R), 23’pt Conceição (J), 2’st Vlahovic (J), 27’st Gondo (R).

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio (dal 1′st Pinsoglio); Kalulu (dal 1′st Djalò), Bremer (dal 1′st Gatti), Kelly (dal 1′st Rugani); Nico Gonzalez (dal 1′st Joao Mario), Locatelli (dal 1′st McKennie), Miretti (dal 1′st Thuram), Kostic (dal 1′st Cambiaso); Koopmeiners (dal 1′st Yildiz), Conceicao (dal 1′st Adzic); David (dal 1′st Vlahovic). A disposizione: Scaglia, Gil Puche, Pietrelli. Allenatore: Igor Tudor.

REGGIANA (3-4-2-1): Motta; Libutti, Papetti (dal 35’st Nahounou), Bonetti (dal 35’st Stramaccioni); Rover (dal 26’st Basili), Reinhart (dal 17’st Štulac), Bertagnoli (dal 26’st Vallarelli), Bozzolan (dal 35’st Cavallini); Marras, Girma (dal 17’st Tavsan); Gondo (dal 40’st Conté). A disposizione: Sposito, Shaibu. Allenatore: Davide Dionigi.

Arbitro: Gianluca Manganiello della sezione di Pinerolo. Assistenti: Biffi ed El Filali.

NOTE – Partita giocata a porte chiuse. Angoli: 7-4 per la Reggiana.

LENTIGIONE 1

REGGIANA 2

LENTIGIONE (4-3-3): Gasperini; Masini, Mele, Nava, Miglietta; Jassey, Nappo, Penta; Nanni, Iori, Alessandrini. Entrati nella ripresa: Alberini, Bita, Capiluppi, Pari, Mordini, Grieco, Battistello, Sueri, Mirri, Panigada. All.: I. Pedrelli.

REGGIANA (3-4-1-2): Sposito; Shaibu, Nahounou, Stramaccioni; Ferretti (41’ st Silipo), Vallarelli, Maisterra (24’ st Obeng), Cavallini; Basili (37’ st Yamoah); Cavaliere (24’ st Kljajic), ~Conté (29’ st Banse). A disp.: Enza, Gilli, Fajt, Viti, Agnesini. All.: D. Dionigi.

Arbitro: Stanzani.

Marcatori: 10’ pt Cavaliere, 11’ pt Shaibu, 44’ st Mordini (L).

Note: spettatori 500 circa; ammonito Conté; angoli 6-4; presenti in tribuna patron Romano Amadei e il vicepresidente Giuseppe Fico.

REGGIANA–CREMONESE 0–0

REGGIANA (3-4-2-1): Motta; Libutti, Papetti, Bonetti (dal 15’st Quaranta); Rover (dal 22’st Vallarelli), Reinhart (dal 22’st Štulac), Bertagnoli (dal 39’st Cavaliere), Marras; Tavsan (dal 1’st Bozzolan), Portanova (dal 29’st Basili); Gondo (dal 36’st Conté). A disposizione: Fajt, Enza, Stramaccioni, Maisterra, Shaibu, Banse, Ferretti. Allenatore: Davide Dionigi.

CREMONESE (3-5-2): Audero (dal 30’st Nava); Sernicola (dal 2’st Folino), Baschirotto, Bianchetti (dal 30’st Ceccherini); Floriani Mussolini (dal 2’st Vandeputte), Collocolo (dal 30’st Valoti), Grassi (dal 2’st Castagnetti), Zerbin (dal 30’st Johnsen), Pezzella; Vazquez (dal 2’st Bonazzoli), De Luca (dal 2’st Okereke). A disposizione: Malovec, Moretti, Lordkipanidze, Afena-Gyan. Allenatore: Davide Nicola.

Arbitro: Gianluca Renzi di Pesaro. Assistenti: Tagliaferri e Rosania. Quarto ufficiale: Guitaldi.

NOTE – Angoli 5-5. Spettatori presenti: 986.