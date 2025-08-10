Spunta un nuovo nome per l’attacco azzurro in questa sessione estiva di calciomercato 2025. Considerate le difficoltà nel portare a termine una delle trattative con il Sassuolo, in particolare per i profili di Moro e Pierini, l’Empoli e il direttore sportivo Roberto Gemmi sembrano pronti a virare su un’altra pista, ritenuta più percorribile. Secondo quanto riportato questa mattina dalle pagine locali de Il Tirreno, il club azzurro avrebbe infatti puntato con decisione gli occhi su Marco Nasti, attaccante classe 2003.
Il 21enne pavese è un calciatore di proprietà della Cremonese, con una discreta esperienza in Serie B: in carriera ha collezionato 86 presenze, arricchite da 12 gol e 3 assist. Cresciuto nel settore giovanile del Milan, Nasti ha vestito anche le maglie di Cosenza — dove ha lavorato sotto la gestione di Roberto Gemmi — Bari e, più recentemente, Cremonese. Nella stagione 2024-2025 ha disputato 26 partite in grigiorosso, realizzando due reti, entrambe in avvio di campionato: la prima contro il Sassuolo, la seconda contro il Brescia. Il suo rendimento è stato altalenante: partito come titolare quasi inamovibile, ha visto progressivamente ridursi il minutaggio con il passare dei mesi. Vanta inoltre due presenze con la Nazionale Under 21.
Resta da capire se questa pista di mercato troverà concretezza nelle prossime ore e se, in caso di arrivo, escluderà uno dei nomi già seguiti o se la società deciderà di puntare su più rinforzi offensivi. Su di lui anche Spezia e Monza. Nel sistema di gioco di Guido Pagliuca, Nasti troverebbe collocazione naturale come punta centrale, riferimento avanzato per i due trequartisti. La sua fisicità gli permetterebbe di proteggere palla e far salire la squadra con lanci diretti o palloni sporchi, mentre la capacità di attaccare la profondità si integrerebbe bene con un gioco basato su verticalizzazioni rapide. Inoltre, la predisposizione al pressing alto, richiesta espressamente da Pagliuca, è una delle qualità già presenti nel suo bagaglio.
Preferisco uno dei 3 del Sassuolo…anzi… Mulattieri o Moro
Si vede che hanno le idee chiare.
Ottimo bomber… Ha i numeri peggio di Gasparetto
Non mi toccare il Gaspa……..
Gasparetto con i suoi assist e la sua generosità, ha fatto la storia. Poi è vero, non segnava mai, ma era e resta “la spalla” per eccellenza, era il Ciccio Ingrassia di Franco Franchi, il Paci del Ceccherini. Tavano ha scritto la storia, lui gli dava la penna con l’inchiostro migliore per farlo al meglio.
Questo è fortissimo,a football manager mi ha fatto vincere due volte la Champions e regolarmente va in doppia cifra in serie a.
Per me è no.
Tra moro , pierini e mulattieri non si riesce a prenderne 1
Questo perché gemmi non ha riscattato con 2 lire Corona o preso Vlahovic dall’atalanta ora giustamente a 4 giorni dalla prima gara ufficiale si cercano gli scarti delle altre squadre. .
Nooooo
In generale il mercato in entrata per ora è stato un buon mercato (per mantenere la categoria sto parlando), ma diventerà assolutamente insufficiente se non riusciremo a prendere un centravanti vero, che in effetti dovrebbe avere dei numeri un po’ differenti da questi… speriamo in bene… ma il portiere (fatto) e la punta dovevano essere le priorità assolute, anche investendo qualcosa se necessario.
Anche per me è no, mi dispiace. Possiamo senz’altro aspirare a qualcosa di meglio.
Visto il trend di quest’anno
Riprendere Salvatore Caturano
Può essere più che un idea
35 anni e non sentirli
Francamente mi aspetto 2 attaccanti, di cui almeno uno che fa la differenza…. altrimenti si continua la stessa storia già iniziata un anno fa…. gli innesti ci sono, ma manca molto in difesa e uno a centrocampo (Vasic)….. Nastri è buono solo per la panchina, niente più…..
Nasti. Marco Nasti.
Se arrivano Oberetin e Saco manca solo una punta
ORA BASTA!!!! CIOE’ HANNO PRESO QUASI 50 MILIONI DI EURO TRA PARACADUTE E CESSIONI, E NON ABBIAMO SPESO 1 EURO PER LA CAMPAGNA ACQUISTI, MA E’ POSSIBILE CHE NESSUNO DI VOI SE NE RENDA CONTO CHE STIAMO SCIVOLANDO NEL BARATRO???? CIOE’ VI SEMBRA NORMALE CHE UNA SOCIETA’ INCASSI 50 MILIONI DI EURO SENZA SPENDERE 1 EURO PER LA CAMPAGNA ACQUISTI??? VOGLIAMO APRIRE GLI OCCHI E INCOMINCIARE A PRENDERE “A MUSO DURO” LA SITUAZIONE???? QUI SI STA FALLENDO SECONDO DOPO SECONDO E NESSUNO SE NE RENDE CONTO….. SUL DISCORSO STADIO, LA COMPUTER GROSS SI E’ DEFILATA, MA LO SAPETE ALMENO IL PERCHE’????? EPPURE LE VOCI IN UN PAESE PICCOLO COME EMPOLI GIRANO…..E NON E’ PER IL DISCORSO DELL’EMPOLI, MA PROPRIAMENTE INTERNO ALLA COMPUTER GROSS CHE NON PUO’ PIU’ GARANTIRE L’APPOGGIO CHE AVEVA PROMESSO PER DELLE PROBLEMATICHE INTERNE….MA VOGLIAMO PARLARE ANCHE CHE ABBIAMO UN PRESIDENTE CHE DOPO LA RETROCESSIONE NON SI E’ MAI FATTO SENTIRE???? CIOE’ ORA BASTA VOGLIO (ALMENO IO MA PENSO TUTTI VOI) IL BENE DELL’EMPOLI, E TUTTA QUESTA OMERTA’ DEVE FINIRE….SIAMO L’EMPOLI SEMPRE STATI SIMBOLO DI “TRASPARENZA” TRA DI NOI….PERCHE’ QUESTO MURO DI OMERTA’??? PERCHE’ QUESTO “NASCONDERE LE COSE”???? SE C’E’ UN BUCO DI BILANCIO ENORME SI DICE, SI COMUNICA E SI CERCA DI RISOLVERLO INSIEME, NON E’ CHE NASCONDENDO LA COSA LA SI RISOLVE….
P.S. IL BUCO DI BILANCIO E’ PRINCIPALMENTE DOVUTO A 7 ANNI DELLA GESTIONE “RISVOLTINO” GUARDATE IN 6 MESI COSA NON E’ RIUSCITO A COMBINARE ALLA SAMPDORIA….VOI PENSATE IN 7 ANNI…..
Ma sei matto ! non si può criticare la società guai ! A Empoli va sempre tutto bene te lo dimostra che anche quando prendi una scoppola di 5 o 6 reti c’è chi applaude, questi dormono talmente tanto che non li svegli nemmeno con le cannonate , anzi se fai una critica per loro non sei un tifoso.
Le critiche sono consentite. Le falsità no. E dire che non abbiamo speso un euro é una falsità.
ALLORA DIMMI DOVE LI ABBIAMO SPESI SENTIAMO…..
Vecchio Rangers vorrei però ricordare che questo lassismo è anche la forza dell ambiente. Te non puoi contare sui 25 mila di Salerno o Genova, che una volta ti contestano e una volta ti spingono. L anno di Nicola una piazza poco comprensibile non ti avrebbe fatto salvare. Dopo lo 0 7 di Roma la contestazione ti avrebbe ammazzato. Invece una prima ripresa ci fu col nonno anche se poi si interruppe. Dopo Verona un altra piazza non avrebbe permesso la rimonta fino alla,salvezza. Come in tutte le cose, ci sono pro e contro.
Una ripresa col nonno? Ahahah
Però quando risvoltino ti comprava Caputo a 4 milioni con 800k di ingaggio ti andava bene? Nessuno diceva ” salviamo il bilancio ripartiamo da Thiam” sennò tutti finocchi con il cxxo degli altri.
GUARDA MASSY CHE SPENDERE 4 MILIONI DI EURO PER CAPUTO E 800 K DI INGAGGIO PER UNA SOCIETA’ DI SERIE B….DI ALTO/MEDIO LIVELLO E’ NORMALE…..DICIAMO LE COSE COME STANNO…..QUANDO INVECE ABBIAMO SPESO 9 MILIONI PER LA GUMINA ALLORA ANDAVANO BENE???? CIOE’ SI SONO SPESI COME SI CHE AD EMPOLI “A BISCHERO SCIOLTO” TANTE VOLTE….MA CHE QUESTI DOPO AVER PRESO 50 MILIONI DI EURO NON ABBIANO TIRATO FUORI 1 EURO PER LA SQUADRA E’ PALESE….
Il caldo ti dà noia..vai a rinfrescarti dai
Pensa alle tasche tue e non quello degli altri
Fai il tifoso e resta a quello
Il resto non è competenza ne tua ne nostra
Eccoli, come esci dalle righe e fai una critica escono come le chiocciole quando piove , guai a criticare la family altrimenti vi mangia i lupo nero😱
Solito commento utile alla discussione 💪
È utile alla discussione anche chi la pensa in modo diverso in questo caso critica negativa , ma per tanti non va bene ,della serie il caldo fa male ecc , quindi le discussioni utili sono solo pro società?
Come siete imparziali accipicchia in stile putiniano.
QUANDO SAREMO NELLA BUCA (E CI SIAMO DI GIA’) VOGLIO VEDERE SE ANCHE TE NON PENSI AL BILANCIO….
Ripeto te non sai i conti della società
Limita a fare il tifoso e basta….
Bravo incomincia te , a metà campionato se ne riparla .
Si ma un ti incazza’
Servono 2 attaccanti di cui almeno un bomber da doppia cifra, Nasti solo come alternativa. Non si può fare affidamento su Pellegri
Ci sono Konate e Campaniello di attaccanti ne manca uno, per aspettare Pellegri. Certo uno che faccia gol.
Non è una questione di non avere le idee chiare ma in ogni azienda c’è la prima scelta, la seconda e forse la terza, se la prima e la seconda (Mulattieri e Moro) sono complicate allora vista la necessità di mettere dentro una prima punta vanno sulla terza. Ci sono pochissime società che si possono permettere di scegliere solo le prime scelte e di raggiungerle sistematicamente. Nasti credo che comunque sposi le caratteristiche richieste a patto che a parere mio arrivi anche una seconda punta da diversi goal in canna…
Andrea ci dici qualcosa sul mercato fino ad ora? Perché resti sempre un po’ a metà
Palermo – Manchester city 0-3 ieri sera, davanti a 30.000 spettatori: Haaland e doppietta Rejinders.
Non c’entra nulla e non dovremo lottare coi siciliani, è solo per dire che quest’anno non possono non salire
Grande Sergio, forza Sergio, è tutto vero Sergio, ma cosa c entra Palermo – City🤔🤔🤔🤭
Vabbè, ma ci sono altri due posti. E se azzecchi la punta…..
Hai scassato…fatti un giro
Ci sono 3 vecchi volponi alla guida di Palermo Venezia e Spezia: Inzaghi, Stroppa e D’Angelo. Noi abbiamo Pagliuca che è indubbiamente bravo ma ancora non a quel livello….
Goccia e tu stai guardando la parte sbagliata della classifica… Leggi i nomi dei 3 che retrocedono e forse il quarto è il nostro!!!
Con questa squadra in B ti tirano le patte!!!
Mancano 5 giocatori, non 1 o 2!
2 difensori buoni(uno possibilmente esperto)
1 centrocampista centrale forte di categoria
2 attaccanti di cui almeno uno riesca ad andare in doppia cifra(dei nomi fatti solo quelli del Sassuolo)
Nascita va benissimo se arriva insieme a Mulattieri o Moro, vasic non viene quindi ci vuole minimo un altro centrocampista forte davvero per alzare il reparto.
Nasti
Considerando che è un 2003 e quindi giovanissimo, considerando che l’anno prima ne ha segnati 7 a Bari e che un’annata così così può capitare a qualsiasi attaccante (giovane).. dipendesse da me lo ingaggerei. Oddio … il ragazzo ha un valore di mercato di circa 2 milioni e un contratto che scade nel 2028, dubito che venga preso per intero.. ma in prestito con diritto di riscatto si. Quello che mi preoccupa/intriga è che in ogni campionato di cartellini gialli ne prende sempre 10 o 11.. probabilmente la garra ce la mette..
Vai altro giocatore in esubero o fuori dai piani della società di appartenenza, ma quando si prende un calciatore come si deve , le cose sono due o chi fa mercato un ci chiappa niente o la società non da soldi per il mercato e questo è preoccupante.
Abbiamo appena speso 2 mln per Elia, forse ti é sfuggito.
Detto questo, Nasti non mi convince
E quasi 1 mln per certo poi abbiamo riscattato sphendi 2, 2 Mln
Ma x l’attacco fare un tentativo per vlaovich no?
É andato allo Spezia
Elia, Ceesay Carboni Fulignati Saporiti Ilie Moruzzi Yepes Curto Pasalic, acquisti ne abbiamo fatti, manca la ciliegina finale del bomber alternativo a Pietro Pellegri.
Laurente 28 gol
Mullatieri 9 gol
Pierini. 10 gol
Moro 7 gol…
Se prendi i 2 panchinari del Sassuolo vai in serie A
Pierini ,Moro 17 gol da noi vanno sopra i 20 gol…
Si conoscono li metti dentro magari 1 lo prendi l’altro con diritto in caso di serie A …
Questo darebbe entusiasmo a giro c’è poco…
Praticamente se restano non vedono il campo 4 attaccanti per 1 posto …
Giusto.
Laurente 18 gol…
Concordo con te. Però il Sassuolo giocando con un 433 vero ha bisogno minimo di 5 punte, quindi 2 non le lascia partire. Poi Mulattieri sembra voglia giocarsi in A le sue chance, Moro lo vogliono in Spagna, si ritorna sempre lì. Quelli che hanno un minimo valore tecnico prima di Empoli vanno da altre parti.
Montevago…..Perugia….bastava prendere lui Seghetti e Giunti dal perugia e avevamo fatto il mercato dell’Empoli….gente che a voglia di spaccare le porte ed emergere….
Ma se riprendessimo Ekong?
Sarebbe il migliore, come lo era L”anno passato invece dei vari Colombo, Solbakken ed Esposito.
Konate, Ekong, Pellegri e Csmpaniello con Ilie e il resto
…e se tornasse Lagumina?
Io sono sempre per uno esperto di Serie B: tipo Brunori.
Uno tira in ballo Ekong, che abbiamo ceduto al Molde a titolo definitivo a gennaio.
Un altro parla di Brunori, che ovviamente il Palermo non cederebbe mai.
Poi addirittura mi tocca sentir tirare in ballo La Gumina. Se questi sono i vostri suggerimenti…
Dico anche io la mia allora, prendiamo Mbappè o Messi allora
Fulignati
Curto Guarino Obaretin
Ebuhei Yepes Florenzi Elia
Ilie Shpendi
Nasti
A ripensarci….tanto male non sarebbe questa formazione.