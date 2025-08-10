Spunta un nuovo nome per l’attacco azzurro in questa sessione estiva di calciomercato 2025. Considerate le difficoltà nel portare a termine una delle trattative con il Sassuolo, in particolare per i profili di Moro e Pierini, l’Empoli e il direttore sportivo Roberto Gemmi sembrano pronti a virare su un’altra pista, ritenuta più percorribile. Secondo quanto riportato questa mattina dalle pagine locali de Il Tirreno, il club azzurro avrebbe infatti puntato con decisione gli occhi su Marco Nasti, attaccante classe 2003.

Il 21enne pavese è un calciatore di proprietà della Cremonese, con una discreta esperienza in Serie B: in carriera ha collezionato 86 presenze, arricchite da 12 gol e 3 assist. Cresciuto nel settore giovanile del Milan, Nasti ha vestito anche le maglie di Cosenza — dove ha lavorato sotto la gestione di Roberto Gemmi — Bari e, più recentemente, Cremonese. Nella stagione 2024-2025 ha disputato 26 partite in grigiorosso, realizzando due reti, entrambe in avvio di campionato: la prima contro il Sassuolo, la seconda contro il Brescia. Il suo rendimento è stato altalenante: partito come titolare quasi inamovibile, ha visto progressivamente ridursi il minutaggio con il passare dei mesi. Vanta inoltre due presenze con la Nazionale Under 21.

Resta da capire se questa pista di mercato troverà concretezza nelle prossime ore e se, in caso di arrivo, escluderà uno dei nomi già seguiti o se la società deciderà di puntare su più rinforzi offensivi. Su di lui anche Spezia e Monza. Nel sistema di gioco di Guido Pagliuca, Nasti troverebbe collocazione naturale come punta centrale, riferimento avanzato per i due trequartisti. La sua fisicità gli permetterebbe di proteggere palla e far salire la squadra con lanci diretti o palloni sporchi, mentre la capacità di attaccare la profondità si integrerebbe bene con un gioco basato su verticalizzazioni rapide. Inoltre, la predisposizione al pressing alto, richiesta espressamente da Pagliuca, è una delle qualità già presenti nel suo bagaglio.