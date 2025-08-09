Da alcuni giorni Gerard Yepes è ufficialmente un nuovo giocatore dell’Empoli. Per conoscere meglio il giocatore abbiamo interpellato il collega Diego Anelli (Sampdorianews.net) che ha visto da vicino il calciatore nella stagione appena andata in archivio.

Ciao Diego, partiamo con una conoscenza generica di Yepes. Che giocatore è, quali sono le sue maggiori attitudini?

“È un centrocampista abituato a giocare soprattutto in posizione centrale alla Sampdoria, Primavera e prima squadra. Ha buone doti tecniche in fase di possesso, anche se spesso si scorda delle sue capacità di verticalizzare il gioco. È un buon ruba palloni, non si risparmia mai, corre a tutto campo, esce sempre con la maglia sudata, ha senso d’appartenenza. La sua struttura fisica lo limita inevitabilmente nei duelli corpo a corpo, il principale lato negativo riguarda il deficit realizzato, anche perchè tende raramente ad andare alla conclusione“.

Guardando alla passata stagione, molto complicata e complessa per la Samp, come è andato Yepes? Che voto complessivo, e perché, gli daresti?

“Tutto l’organico ha reso nettamente al di sotto delle aspettative, nessuno ha fatto eccezione. A mio parere quasi impossibile trovare sufficiente. A favore di Yepes va però sottolineato sempre il massimo impegno tra mille difficoltà della squadra, ha dimostrato personalità e voglia di combattere fino alla fine, molto più di tanti compagni più esperti“.

Ovviamente viene da chiedere come mai la Samp lo ha fatto andare in scadenza rendendolo uno svincolato

“I contatti per il rinnovo sono andati avanti per mesi, anche se non in maniera costante. Il giocatore avrebbe gradito una permanenza alla Sampdoria ma non è stata trovata un’intesa. Il caos playout e la situazione societaria hanno fatto passare tutto il resto in secondo piano, la sua posizione non è stata ritenuta una priorità. Il centrocampo è stato uno dei grossi problemi della scorsa stagione, dove a parte Meulensteen in alcune gare, sono mancati goal, compattezza e rendimento. Ferri ed Henderson in entrata, Yepes, Meulensteen e Vieira in uscita. Si è deciso di cambiare“.

Ti aspettavi che si potesse ricollocare ad Empoli?

“Yepes è un buon profilo, soprattutto in cadetteria, a parametro zero un’opportunità da poter cogliere. Nelle scorse settimane si era parlato di una pista Frosinone. Ad un certo punto sembrava più probabile un trasferimento all’estero. Da sempre Empoli rappresenta una garanzia per i giovani, anche per lo spagnolo può trattarsi di un’opportunità davvero importante per mettersi in mostra ed imporsi. Ora come ora per Yepes la destinazione Empoli costituisce davvero uno scenario ottimale, tra i più rosei tra quelli papabili”

Approfitto della tua presenza per chiederti cosa vi aspettate dalla Samp in questa stagione che, concedimelo, è un po’ la classica seconda opportunità visto come sono andate le cose …

“Esigenze tecniche e di bilancio impongono un profondo cambiamento dell’organico. Ora come ora difficile pensare a voli pindarici o una stagione da protagonisti (un anno fa era l’esatto contrario ed è stata compiuta un’impresa al contrario), ma qualcosa in più si potrà capire a fine mercato e in particolare comprendendo gli input di una proprietà complessa. Le mancate conferme di Evani e Lombardo avevano creato perplessità, vedremo l’impatto di Massimo Donati. Gli arrivi di Ferri ed Henderson hanno ridato un po’ di ottimismo in una sessione mercato piena di ostacoli e paletti. La tifoseria sta rispondendo alla grande in termini di abbonamenti, come sempre“.