 

Un pareggio in rimonta quello di oggi a Poggibonsi (formazione di Serie D) che segna un passo avanti dei ragazzi di Filippeschi rispetto alla prima amichevole stagionale persa 3-1 in casa della Primavera del Parma una settimana fa. Dopo essere andati sotto 0 – 2 per un’autorete di Olivieri ed un tiro dalla distanza di Boriosi gli azzurri cambiano ritmo nella ripresa e pareggiano grazie a Blazic e a Zanaga terminando la gara in crescendo.

 

EMPOLI: Versari, Antonini, Chiucchiuni, Bembnista, Babarola, Pasalic, Olivieri, Mureddu, Monaco, Busiello, Menconi

Allenatore: Filippeschi

POGGIBONSI: Cerone, Ed Dib, Nobile, Borri, Goditi, Ponticelli, Ciacci, Corcione, Corzani, Pippo, Boriosi

Allenatore: Barontini

 

Nalla ripresa sono entrati per l’EMPOLI:

45’: Baralla, Blazic, Blini

60’: Neri, Lastoria, Diussè

65’: Lauricella, Gori

70’: Mazzi, Perini, Zanaga

 

Anmmoniti: Nessuno

Espulsi: Nessuno

 

GOL: 14’ autogol Olivieri (P) – 17’ Boriosi (P) – 55’ Blazic (E) – 57’ Zanaga (E)

Articolo precedenteMercato Azzurro | Inserimento del Venezia per Lovato ma l’Empoli prova a stringere
Articolo successivoDiego Anelli (Sampdorianews.net) ci racconta Gerard Yepes
Fabrizio Fioravanti

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE

1 commento

LASCIA UN COMMENTO

Please enter your comment!
Please enter your name here