Un pareggio in rimonta quello di oggi a Poggibonsi (formazione di Serie D) che segna un passo avanti dei ragazzi di Filippeschi rispetto alla prima amichevole stagionale persa 3-1 in casa della Primavera del Parma una settimana fa. Dopo essere andati sotto 0 – 2 per un’autorete di Olivieri ed un tiro dalla distanza di Boriosi gli azzurri cambiano ritmo nella ripresa e pareggiano grazie a Blazic e a Zanaga terminando la gara in crescendo.
EMPOLI: Versari, Antonini, Chiucchiuni, Bembnista, Babarola, Pasalic, Olivieri, Mureddu, Monaco, Busiello, Menconi
Allenatore: Filippeschi
POGGIBONSI: Cerone, Ed Dib, Nobile, Borri, Goditi, Ponticelli, Ciacci, Corcione, Corzani, Pippo, Boriosi
Allenatore: Barontini
Nalla ripresa sono entrati per l’EMPOLI:
45’: Baralla, Blazic, Blini
60’: Neri, Lastoria, Diussè
65’: Lauricella, Gori
70’: Mazzi, Perini, Zanaga
Anmmoniti: Nessuno
Espulsi: Nessuno
GOL: 14’ autogol Olivieri (P) – 17’ Boriosi (P) – 55’ Blazic (E) – 57’ Zanaga (E)
Coi nuovi acquisti della prima squadra, molti giovanissimi tornano in Primavera: è giusto.