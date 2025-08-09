L’Empoli, come vi abbiamo più volte scritto, è fortemente interessato al difensore centrale della Salernitana Matteo Lovato. Un nome importante per la Serie B , reduce dal campionato con il Sassuolo nell’ultima stagione in cui ha totalizzato 20 presenze, che darebbe esperienza e personalità alla retroguardia azzurra. Negli ultimi giorni il Sassuolo ha pensato di riportare in Emilia il difensore ma poi nella giornata di ieri ha chiuso per l’arrivo di due difensori dal Venezia, Idzes e Candè.

Nelle ultime ore, alla luce della doppia cessione, c’è da registrare il deciso inserimento del Venezia su Lovato con l’Empoli che starebbe cercando di arrivare a un accordo il prima possibile proprio per anticipare la concorrenza. Si tratta sulla base di un prestito, da capire se con diritto o obbligo di riscatto.

La prossima settimana potrebbe essere decisiva per il futuro del giocatore visto che da Salerno è sicuramente in uscita.