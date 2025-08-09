Attraverso i propri canali, il club di Monteboro ha presentato la seconda divisa (l’away kit) che i nostri calciatori indosseranno in diverse delle trasferte che ci attenderanno nella prossima stagione sportiva. Di seguito il comunicato dell’EmpoliFC

Il design della maglia valorizza uno dei luoghi più emblematici di Empoli attraverso un’estetica sobria e ricercata. La scelta grafica rafforza il legame tra club e territorio, rendendo la jersey non solo un elemento sportivo ma anche simbolico. Lo shooting ufficiale, realizzato in Piazza Farinata degli Uberti che ospita la Collegiata di Sant’Andrea dal fotografo sportivo Giuseppe Romano, è un racconto visivo che celebra la passione azzurra. La nuova Kappa® Kombat™ Pro è realizzata con tessuti ultraleggeri e cuciture in nylon stretch per offrire la massima elasticità e comfort. La tecnologia Hydroway Protection assicura un’elevata traspirabilità e una dispersione efficace del calore corporeo. Ogni elemento è studiato per ridurre gli sfregamenti e garantire la migliore esperienza d’uso in ogni contesto. La Away Jersey 2025/26 è disponibile presso l’Empoli Store di Piazza della Vittoria e sullo shop online del Club. L’uscita della maglia completa il racconto visuale della stagione, in attesa della presentazione della Third Jersey.

Indubbiamente interessante ed accattivante la veste grafica, a partire dalla banda laterale per arrivare alla grafica che riporta al luogo simbolo della nostra città. Una maglia che potremmo definire quasi, elegante. Non comprensibile però la scelta del “secondo colore” che – sia per tradizione, sia perchè colore sociale – sarebbe dovuto essere a nostro avviso, l’azzurro. Colore che finisce anche nel logo ufficiale. La scelta del blu scuro, al di là di quello che può essere un gusto, non ci trova pienamente d’accordo per questo specifico kit, anche se è colore che da tempo, lo si è ben capito, piace molto in società.