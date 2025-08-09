Attraverso i propri canali, il club di Monteboro ha presentato la seconda divisa (l’away kit) che i nostri calciatori indosseranno in diverse delle trasferte che ci attenderanno nella prossima stagione sportiva. Di seguito il comunicato dell’EmpoliFC
Il design della maglia valorizza uno dei luoghi più emblematici di Empoli attraverso un’estetica sobria e ricercata. La scelta grafica rafforza il legame tra club e territorio, rendendo la jersey non solo un elemento sportivo ma anche simbolico. Lo shooting ufficiale, realizzato in Piazza Farinata degli Uberti che ospita la Collegiata di Sant’Andrea dal fotografo sportivo Giuseppe Romano, è un racconto visivo che celebra la passione azzurra. La nuova Kappa® Kombat™ Pro è realizzata con tessuti ultraleggeri e cuciture in nylon stretch per offrire la massima elasticità e comfort. La tecnologia Hydroway Protection assicura un’elevata traspirabilità e una dispersione efficace del calore corporeo. Ogni elemento è studiato per ridurre gli sfregamenti e garantire la migliore esperienza d’uso in ogni contesto. La Away Jersey 2025/26 è disponibile presso l’Empoli Store di Piazza della Vittoria e sullo shop online del Club. L’uscita della maglia completa il racconto visuale della stagione, in attesa della presentazione della Third Jersey.
Indubbiamente interessante ed accattivante la veste grafica, a partire dalla banda laterale per arrivare alla grafica che riporta al luogo simbolo della nostra città. Una maglia che potremmo definire quasi, elegante. Non comprensibile però la scelta del “secondo colore” che – sia per tradizione, sia perchè colore sociale – sarebbe dovuto essere a nostro avviso, l’azzurro. Colore che finisce anche nel logo ufficiale. La scelta del blu scuro, al di là di quello che può essere un gusto, non ci trova pienamente d’accordo per questo specifico kit, anche se è colore che da tempo, lo si è ben capito, piace molto in società.
Assomiglia alla maglia del Cesena…. Ho letto quota abbonati circa 3700….. E’ vero?
Ma l’azzurro non esiste più a monteboro? Sembra la maglia del Siena .
Bella a me piace
Interessante la nota di accompagnamento alla presentazione della maglia: il nulla cosmico! Tipico del linguaggio di certi ambienti….usare le parole…meglio se inglesi…per fare fumo e zero sostanza! Complimenti al marketing dell’Empoli FC…ma andare a lavorare in maniera no???
Commentare e dare la propria opinione è la regola in un paese democratico e civile , quando si invita le persone di una opinione diversa dalle tue ad andarsene è preoccupante , un piccolo sforzo per fare funzionare al meglio il 100 % della ragione.
Marco puoi benissimo passare oltre e risparmiarci commenti inutili, immagino che vita piena di soddisfazioni avrai tu per venire qua e offendere altri utenti
Comunque 100 euro x una maglia di una squadra di serie b sono folli. Mettile 70 e a natale diventa un regalo più abbordabile. La maglia a me piace ma bastava un pochino più chiaro il blu perché così sembra nero Cesena
Francamente le maglie sia la prima che questa bianca sono bellissime…. avrei l’imbarazzo nella scelta e probabilmente sarebbero da acquistare entrambe…. 100 euro per una maglia di calcio, però, sono oggettivamente tanti…. 70 più giusto….
Non ci capite niente…questa é oggettivamente bellissima
Secondo i miei gusti, molto bella! (ed era bella anche la seconda maglia dello scorso anno)
A me le maglie di quest’anno garbano parecchio, gusto e parere personale. Rispetto chi la pensa diversamente da me, ci mancherebbe…però bisogna ammette che rispetto alle maglie dell’anno scorso, sè migliorato parecchio.
Sono belle entrambe le maglie sia la prima che la seconda sono curioso di vedere anche la terza…. l’unica pecce è il prezzo 100 euro sono troppi capisco tante situazioni legate al mercato che gira intorno a queste tipologie di articoli ma si dovrebbe fare uno sforzo per rendere più accessibili l’acquisto delle maglie
Bella è bella, si effettivamente sarebbe stato decisamente meglio un azzurro più che un blu, ma si sà questo trend da chi viene. 100 euro sono decisamente troppe, non è la maglia del Real Madrid anche se per noi vale di più di quella del Real…
La maglia è molto bella , avrei preferito un paio di toni sotto questo blu , però bella
AAA scambio maglia del Verona, erroneamente griffata come dell’Empoli in A, anno 24/25, con quella attuale azzurra, dell’Empoli in B.
Ovviamente differenza a mio carico…
Astenersi perditempo.
Brutta vera anche questa
Vado al di la del gusto personale, anche se purtroppo mi dispiaccio di quanto servilismo ci sia ad Empoli tra politica e calcio. Da ormai alcuni anni questa società ha perso completamente e volutamente la sua identità. E’ c’è un punto cronologico preciso a questo. Il cambio del logo dalla collegiata a quello attuale (con in mezzo una paio di passaggi grafici) dovrebbe dire qualcosa. E si va sempre oltre il gusto ed il servilismo. Tra le varie cose identitarie che si vogliono perdere volutamente, in segno del “adesso comando io”, c’è quella del colore, con un blu scuro che sempre meno sotto traccia avanza. A me sta roba un po’ nausea, ma se a voi va bene siamo tutti contenti. Però chi nega questo mente sapendo di mentire o, vive nel monteboroverso.
Per esperienza molto diretta, debbo dire che in queste parole c’è una sacrosanta verità.
Da anni, ormai, preferisco sempre la seconda maglia.
Molto ma molto bella come la prima.
Se criticate pure queste siete abituati troppo bene .
Ringraziate questa società che tiene un paesone in serie A e B da 30 anni.
Talmente siamo abituati bene che si polemizza su tutto .
Sarebbe una buona idea se gli Abbonati, avessero sconti per l’acquisto delle maglie (e gadget) ma soprattutto per i prezzi delle gare del settore giovanile.
A me la maglia piace, sembra quasi un kit da passeggio… quindi acquistabile.
Al di là delle critiche (non si può accontentare tutti), direi che quest’anno la società ha fatto un bel lavoro.
Aspettiamo la terza e magari un ritorno al vinaccia dopo la stagione 2014/15… speriamo, ma dubito… perché a Rebecchina credo non piaccia
È di una bruttezza rara, sembra una maglia da passeggio.
Questo ufficio marketing non ne azzecca una.