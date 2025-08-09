Il gruppo azzurro oggi, sabato 9 agosto, osserverà una giornata di riposo. La ripresa degli allenamenti è fissata per domani mattina, domenica 10, quando la squadra inizierà la marcia di avvicinamento senza soste fino alla rifinitura di giovedì 14, vigilia del debutto in Coppa Italia. Quella gara, in programma contro la Reggiana, segnerà l’inizio ufficiale della stagione sportiva 2025-2026.

Da domani si lavorerà in maniera mirata alla sfida, con l’obiettivo dichiarato di superare il turno. La formula è quella della gara secca: in caso di pareggio, si andrà direttamente ai calci di rigore. Dall’infermeria arrivano segnali incoraggianti, come già riportato ieri sera: sia Curto che Ilie sono tornati regolarmente in gruppo e saranno a disposizione di mister Guido Pagliuca. La speranza è che la settimana regali ulteriori rientri importanti, con diversi giocatori ormai prossimi a completare il percorso di recupero. Tra i volti ritrovati c’è anche Thomas Campaniello, atteso a lungo e protagonista del primo gol stagionale durante il primo allenamento. Dopo il problema di salute che lo aveva costretto a fermarsi, è ora pronto a riaffacciarsi piano piano sul campo e a giocarsi le sue carte. Anche Edoardo Saporiti, primo acquisto ufficiale della stagione, si avvicina al rientro, stesso discorso per Ceesay. Diversa la situazione per i lungodegenti come Haas, Pellegri, Tosto e Degli Innocenti: per quest’ultimo, però, resta aperto un discorso di mercato interessante.

Pagliuca, dopo un mese di lavoro, ora punta la preparazione verso un avversario “reale”. Le scelte di formazione per l’esordio saranno osservate con attenzione, soprattutto perché, dalle partite ufficiali, tornerà la regola dei cinque cambi. Riflettori puntati su Salvatore Elia, capace di agire sia a destra che a sinistra: salvo imprevisti legati alla condizione lo attendiamo titolare, sarà da capire se verrà schierato al posto di Ebuhei sulla corsia destra (con quest’ultimo magari arretrato?) o se prenderà il posto di Moruzzi a sinistra. La settimana dovrebbe portare anche nuovi arrivi dal mercato, soprattutto in difesa, con Obaretin e Lovato come principali candidati. Tuttavia, difficilmente saranno titolari già contro la Reggiana. Ora si fa davvero sul serio: ogni decisione tecnica potrà tradursi in passaggi di turno o in eliminazioni, in punti guadagnati o persi.