Arriva un nuovo rumor di mercato che vede l’Empoli interessato a un altro giocatore del Napoli, curiosamente con un percorso simile a quello di Nosa Obaretin, atteso a breve alla corte di Guido Pagliuca ma ancora non sbarcato in azzurro. Questa volta si parla di Coli Saco, centrocampista centrale nato in Francia ma di nazionalità maliana.
Saco è un atleta dal fisico imponente: sfiora i due metri d’altezza, caratteristica che lo rende dominante nei duelli aerei. Nonostante la stazza, il classe 2002 vanta una discreta tecnica di base, una buona gestione del pallone e precisione nei passaggi. Attualmente si sta allenando agli ordini di Antonio Conte con il Napoli, ma nella scorsa stagione ha vestito la maglia del Bari in Serie B, collezionando 11 presenze senza mai partire titolare. In carriera ha giocato anche con Ancona e Pro Vercelli, dopo aver svolto il settore giovanile tra Milan e Napoli. Difficile immaginarlo come titolare inamovibile nell’Empoli di Pagliuca: più verosimilmente sarebbe un’alternativa di peso alla coppia di centrocampisti centrali. Nel 3-4-2-1 del tecnico cecinese, Saco potrebbe agire da mediano sinistro, con la capacità di abbassarsi tra i difensori per avviare la manovra in fase di impostazione.
Al momento non ci sono conferme ufficiali sulla trattativa, ma da Napoli filtrano indiscrezioni secondo cui il suo approdo in azzurro potrebbe seguire la stessa strada di quella tracciata da Obaretin.
Boia, questo mi garba abbestia!! Ci vole gente di stazza nel mezzo, roba che noi un s’è mai avuta. L’ ultimo arcigno che s’è avuto nel mezzo, sebbene non fosse un bestione, è stato Grella!!
Ricordo anni fa di un Livorno che ci batté in finale playoff che tiro fuori un Duncan che ci fece vedere i sorci verdi!! Sì trovasse noi un toro a quel modo sarebbe tanta roba.
Lo scrissi ieri ed un simpaticone mi dette tra le righe di razzista …a chiedere un Nero di 1.90 per il centrocampo
Bilancerebbe il piccoletto Yepes
Questo mai sentito neppure rammentare…
Profilo top .
Nei 2 anni in lega pro ha fatto la.differenza
Grande fisico ottimo sinistro
Valido in entrambe le fasi.
Sopratutto, anche per la serie B, di testa sono tutte sue anche se non salta.
Lo scorso hanno a Bari la differenza non l’ha fatta perché non ha mai giocato…neppure una da titolare…🤷♂️
Ma lento come una 🐌
Mai sentito, così a sensazione non mi piace come tipo di giocatore. Però solito discorso: non abbiamo giocatori quindi fa comodo chiunque
Secondo me se lo prendono lo “girano” all’USE basket! 😂
Dopo Konate, mancava Saco…
Sembra un giochino Napoli,Bari ,Empoli …
Che vogliano un centrocampista fisico ed alto per completare il reparto è giusto, ma va scelto uno appunto da mettere in corso di partita quando c’è da tenere un risultato e c è da sportellare e prenderle un po’ di testa sui rilanci del portiere come alleggerimenti.
Ma c’è qualcuno che vi va a genio
I ridicoli siete voi che accettate di tutto, con 50 milioni in cassa siamo ancora senza mezza squadra!
Senza mezza squadra?🤔…Fulignati…Curto…Ceesay…Carboni…Yepes…Moruzzi…Elia…Ilie…Saporiti…Obaretin e Coli Saco che stanno arrivando…Florenzi in chiusura…più Guarino…Sphendi…Belardinelli e Ignacchiti di “ritorno”…Ebhuei che è rientrato in pieno…tralascio volutamente Pellegri perché è una grossa incognita…e per te questa sarebbe “mezza squadra”?…se mi dici che ci mancano 2 attaccanti di cui uno che la butti dentro sono d’accordo (arriveranno sicuramente ma alla fine del mercato)…ma non dire che manca mezza squadra…ma cosa credi che abbiano fatto le altre squadre? (forse escluso il Palermo)
A parte che alcuni devono ancora arrivare, gli altri per me non possono essere titolari. Quindi si mezza squadra
Probabilmente si tratta di una specie di “favore” da fare a Manna (DS del Napoli), nell’ottica di agevolare l’approdo di Obaretin in Azzurro, ma anche per ringraziarli per la “transazione” Mariannucci (fatta con tempistiche e cifre che sicuramente hanno dato una grossa mano all’Empoli in un momento di difficoltà).
Immagino che il Coli Saco ci venga girato dal Napoli senza grandi pretese di minutaggio, se poi ne tiriamo fuori qualcosa di buono meglio per entrambe le società e per il ragazzo stesso
Esatto …qualcuno ci arriva a capire spesso varie dinamiche …..molto però’ no,
scrivono come caproni cose scontate
Acquah, Akpa Akpro, Coli Saco: ragazzi di colore, prestanti, fisici, massicci.
Io sono a favore!
Piero d’I Bacci Akpa Akpro non era massiccio, nè alto, ma era veloce e prestante si.
Si commenta senza averlo visto giocare (parlo del 95% degli utenti del sito) per cui si va a sensazione, ma come caratteristiche come ho scritto sopra serve.
Vi ricordo che ne sono andati via in totale 23 di giocatori…..
Esatto, si rischia col fuoco. Ma tanti non vogliono capire