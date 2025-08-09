Arriva un nuovo rumor di mercato che vede l’Empoli interessato a un altro giocatore del Napoli, curiosamente con un percorso simile a quello di Nosa Obaretin, atteso a breve alla corte di Guido Pagliuca ma ancora non sbarcato in azzurro. Questa volta si parla di Coli Saco, centrocampista centrale nato in Francia ma di nazionalità maliana.

Saco è un atleta dal fisico imponente: sfiora i due metri d’altezza, caratteristica che lo rende dominante nei duelli aerei. Nonostante la stazza, il classe 2002 vanta una discreta tecnica di base, una buona gestione del pallone e precisione nei passaggi. Attualmente si sta allenando agli ordini di Antonio Conte con il Napoli, ma nella scorsa stagione ha vestito la maglia del Bari in Serie B, collezionando 11 presenze senza mai partire titolare. In carriera ha giocato anche con Ancona e Pro Vercelli, dopo aver svolto il settore giovanile tra Milan e Napoli. Difficile immaginarlo come titolare inamovibile nell’Empoli di Pagliuca: più verosimilmente sarebbe un’alternativa di peso alla coppia di centrocampisti centrali. Nel 3-4-2-1 del tecnico cecinese, Saco potrebbe agire da mediano sinistro, con la capacità di abbassarsi tra i difensori per avviare la manovra in fase di impostazione.

Al momento non ci sono conferme ufficiali sulla trattativa, ma da Napoli filtrano indiscrezioni secondo cui il suo approdo in azzurro potrebbe seguire la stessa strada di quella tracciata da Obaretin.