Vi riportiamo, dal portale Clebs.it, la notizia della rinnovata concessione dello Stadio Castellani all’Empoli Calcio:

E’ stata prorogata la concessione all’Empoli calcio per l’uso del Castellani nel prossimo campionato di serie B. “Tale proroga – si legge nel documento firmato dalla giunta Mantellassi – si è resa necessaria ed urgente per consentire alla società sportiva di comprovare, nei termini imposti dai regolamenti federali, la disponibilità giuridica dell’impianto sportivo, requisito essenziale ai fini dell’iscrizione al campionato di calcio”.

Siccome “è attualmente in corso l’iter amministrativo di valutazione della proposta di finanza di progetto, presentata dalla stessa società azzurra, per la riqualificazione dell’impianto, con conferenza dei servizi già avviata – prosegue il documento – avviare una procedura ad evidenza pubblica per la concessione dell’impianto risulterebbe allo stato attuale prematuro, potenzialmente pregiudizievole e in contrasto con il principio di economicità dell’azione amministrativa, determinando l’interruzione di un percorso amministrativo già strutturato e condiviso. Da qui il ricorso alla proroga come strumento eccezionale e temporaneo”.

Non cambia il canone, fissato ancora a 19mila euro annui oltre iva.