Arriva la seconda ufficialità in entrata del giorno. Anche in questo caso dobbiamo parlare di un nome restato sotto traccia fino all’ultimo. Gerard Yepes, classe 2002, arriva a titolo definitivo con un contratto di due anni. Lo spagnolo arriva da svincolato dopo aver concluso il suo contratto con la Sampdoria.

Nella scorsa stagione ha giocato 1798 minuti in serie B con la maglia blucerchiata, partendo ventuno volte da titolare. Ha sempre giocato da centrocampista centrale ed ha messo a segno un assist vincente. Conosceremo meglio Gerard nei prossimi giorni, nel frattempo il nostro “bienvenido” ad Empoli

Alessio Cocchi
Giornalista pubblicista, da sempre tifoso azzurro è tra i fondatori di Pianetaempoli.it sul quale scrive ininterrottamente dal 2008. Per PE, oltre all'attività quotidiana, si occupa principalmente delle interviste post gara da tutta Italia. E' stato speaker ufficiale dell'Empoli FC per 5 stagioni.

19 Commenti

  7. Elia ottimo…Yepes buono…in dirittura d’arrivo Lovato e Obaretin ma Guarino parte titolare…poi mancheranno un altro centrocampista o due un altro trequartista e una punta…dico una ma forte tipo Moro o Mulattieri perché a novembre torna Pellegri e un po’ di fiducia ai nostri 3/4 giovani la darei

  8. Io continuo a tifare cerri x me sarebbe ottimale x il gioco di Pagliuca poi posso sbagliarmi….mi pare che il Sassuolo non voglia più trattare con noi dopo che non gli abbiamo dato gogli. Elia c’è l hanno dato xchè mi sa che lo spezia voglia degli innocenti….

  9. Mi piacerebbe leggere cosa dicono i popolatissimi e aggiornatissimi siti del tifo dieiano per questa “cessione”,svincolo di un giocatore così giovane.Mi.par di capire che è stato un giocatore che ha alimentato pareri contrastanti su quella sponda del calcio ligure…Vedremo…

  10. Certi commenti sono davvero indecorosi. Bollare uno come bubbone così, a gratis, non è comunque una bella cosa

    • Giocatore con buone linee di passaggio, come tutti gli spagnoli dotato di buonissima tecnica individuale. Ordine ed equilibrio, in un centrocampo a 3, vertice basso, a due giocatori di posizione e geometria. Per come concepisco io l’Empoli altro acquisto di prospettiva e con ampi margini di miglioramento. Nel gioco del mister è Leone degli ultimi anni

