Arriva la seconda ufficialità in entrata del giorno. Anche in questo caso dobbiamo parlare di un nome restato sotto traccia fino all’ultimo. Gerard Yepes, classe 2002, arriva a titolo definitivo con un contratto di due anni. Lo spagnolo arriva da svincolato dopo aver concluso il suo contratto con la Sampdoria.

Nella scorsa stagione ha giocato 1798 minuti in serie B con la maglia blucerchiata, partendo ventuno volte da titolare. Ha sempre giocato da centrocampista centrale ed ha messo a segno un assist vincente. Conosceremo meglio Gerard nei prossimi giorni, nel frattempo il nostro “bienvenido” ad Empoli