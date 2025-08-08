Arriva la seconda ufficialità in entrata del giorno. Anche in questo caso dobbiamo parlare di un nome restato sotto traccia fino all’ultimo. Gerard Yepes, classe 2002, arriva a titolo definitivo con un contratto di due anni. Lo spagnolo arriva da svincolato dopo aver concluso il suo contratto con la Sampdoria.
Nella scorsa stagione ha giocato 1798 minuti in serie B con la maglia blucerchiata, partendo ventuno volte da titolare. Ha sempre giocato da centrocampista centrale ed ha messo a segno un assist vincente. Conosceremo meglio Gerard nei prossimi giorni, nel frattempo il nostro “bienvenido” ad Empoli
Ovvia giù,come disse quello che affogava.
Uno svincolato della Sampdoria?!?!?!
Oh nooooo
🦉🦉🦉…..
Sempre meglio dalla Samp che dagli scarsignudi.
Male male male…..
.Bienvenido allo scarpone di turno .
Che non hai mai visto giocare
Te lo ricordi capezzi? Siamo a quei livelli….
Per prendere uno svincolato c’è voluto un mese? 😳 ….. in che condizioni atletica arriva??
Ripeto: l’insoddisfazione cronica è una brutta bestia
Ragazzi non siete mai contenti però….. Se era titolare nella Samp tanto scarso non sarà….
Elia ottimo…Yepes buono…in dirittura d’arrivo Lovato e Obaretin ma Guarino parte titolare…poi mancheranno un altro centrocampista o due un altro trequartista e una punta…dico una ma forte tipo Moro o Mulattieri perché a novembre torna Pellegri e un po’ di fiducia ai nostri 3/4 giovani la darei
Io continuo a tifare cerri x me sarebbe ottimale x il gioco di Pagliuca poi posso sbagliarmi….mi pare che il Sassuolo non voglia più trattare con noi dopo che non gli abbiamo dato gogli. Elia c’è l hanno dato xchè mi sa che lo spezia voglia degli innocenti….
Mi piacerebbe leggere cosa dicono i popolatissimi e aggiornatissimi siti del tifo dieiano per questa “cessione”,svincolo di un giocatore così giovane.Mi.par di capire che è stato un giocatore che ha alimentato pareri contrastanti su quella sponda del calcio ligure…Vedremo…
Non sarà Pizarro ma almeno anno scorso ha fatto un buon campionato.
Certi commenti sono davvero indecorosi. Bollare uno come bubbone così, a gratis, non è comunque una bella cosa
La gente sta male sodo, ma veramente!
Giocatore con buone linee di passaggio, come tutti gli spagnoli dotato di buonissima tecnica individuale. Ordine ed equilibrio, in un centrocampo a 3, vertice basso, a due giocatori di posizione e geometria. Per come concepisco io l’Empoli altro acquisto di prospettiva e con ampi margini di miglioramento. Nel gioco del mister è Leone degli ultimi anni
Benvenuto a Empoli, centrocampo che sta acquisendo concretezza.
Non mi ricordo se abbiamo mai avuto uno Spagnolo in squadra