Operazione davvero a sorpresa ed inaspettata quella che porta all’esterno offensivo Salvatore Elia. Da quando però è uscita si è subito capito che si fosse davvero ai dettagli, infatti oggi il pratese classe 1999, si è già aggregato al gruppo di Pagliuca. Da dire che su Elia c’erano diverse squadre tra cui il Palermo che lui ha rifiutato.

Colpo importante anche perchè arriva a titolo definitivo per una cifra che dovrebbe essere di due milioni di euro. Solo per la cronaca da dire che il 50% dei soldi andrà all’Atalanta. Investimento importante per la società di Monteboro che mette sotto contratto l’ex Spezia fino al 2028 con opzione per l’anno successivo. In carriera Elia ha vestito le maglie di Palermo, Benevento, Perugia, Juve Stabia e Spezia.

Ad Elia il nostro benvenuto in azzurro !!!