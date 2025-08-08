Operazione davvero a sorpresa ed inaspettata quella che porta all’esterno offensivo Salvatore Elia. Da quando però è uscita si è subito capito che si fosse davvero ai dettagli, infatti oggi il pratese classe 1999, si è già aggregato al gruppo di Pagliuca. Da dire che su Elia c’erano diverse squadre tra cui il Palermo che lui ha rifiutato.
Colpo importante anche perchè arriva a titolo definitivo per una cifra che dovrebbe essere di due milioni di euro. Solo per la cronaca da dire che il 50% dei soldi andrà all’Atalanta. Investimento importante per la società di Monteboro che mette sotto contratto l’ex Spezia fino al 2028 con opzione per l’anno successivo. In carriera Elia ha vestito le maglie di Palermo, Benevento, Perugia, Juve Stabia e Spezia.
Ad Elia il nostro benvenuto in azzurro !!!
Buon colpo. Speriamo in settimana arrivino gli altri, tra cui l ‘ attaccante, per essere al completo o quasi contro il Padova
Profilo Joker su Empoli FC… immagino altri 3 annunci stasera…uno è Yepes
Joker è il tatuaggio di elia, non significa che arriveranno altri 3 acquisti, solo yepes verrà ufficializzato oggi.
Benvenuto! Forza Empoli 💪
Alè, altra casellina che va a posto. Ha preferito Empoli a Palermo, una piccola realtà alla metropoli.
Metropoli…
Il profilo dell Empoli ha postato una bandiera spagnola ???
Per Yepes probabilmente
Gerard Yepes è un nuovo giocatore dell’Empoli, ufficiale sul sito. Probabilmente stanno scrivendo l’articolo in questo momento..
Ottimo! Benvenuto a Empoli!
Non capisco…. 5° esterno, ma era necessario oppure uno degli altri è già stato bocciato? Speso 2mln che potevano essere aggiunti ad altri per arrivare a una punta di peso dato che Pellegri sarà pronto non prima di novembre….. preferivo Pompetti ma ora è rotto o quello del Cosenza, al limite….
Riccardo sei veramente un insoddisfatto cronico
Non è un quarto classico di gamba. È un Venderputte. Agile e frizzante. Ha fatto tutti i ruoli, con tutti i moduli, da esterno. Dal terzino all ala. Dal basso all’alto. Sarà utilissimo.
Ha ragione Angelo, questo è uno forte e duttile che farà molto comodo. Ottimo acquisto davvero