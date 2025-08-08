Gli azzurri sono tornati in campo per una nuova sessione di allenamento, a una settimana esatta dal primo impegno ufficiale della stagione. Venerdì prossimo, come ormai arcinoto, l’Empoli affronterà la Reggiana al “Castellani” nei trentaduesimi di finale di Coppa Italia, gara secca. Un avversario che i ragazzi di Guido Pagliuca ritroveranno poi due settimane più tardi, questa volta in trasferta, nella seconda giornata del campionato di Serie B.

La seduta odierna si è svolta nel pomeriggio sul campo di Petroio, dove la squadra ha svolto varie esercitazioni tecnico-tattiche sotto la guida del mister e del suo staff. I punti cardine del lavoro restano gli stessi, ma in questa fase si sta insistendo maggiormente sullo sviluppo rapido della manovra e sulla finalizzazione. Dopo l’amichevole contro il Sassuolo, giudicata poco convincente sotto il profilo offensivo, l’attenzione si è spostata sull’utilizzo più frequente delle corsie laterali, riducendo invece i lanci lunghi dalle retrovie. Buone notizie arrivano dall’infermeria: come già anticipato, sia Curto che Ilie sono tornati regolarmente in gruppo, appaiono in buone condizioni e con ogni probabilità saranno titolari nel debutto ufficiale. A livello tattico, Pagliuca continua a lavorare sul 3-4-2-1, modulo di base che viene adattato in corso d’opera a seconda dell’andamento della gara.

In campo si sono visti anche gli ultimi due volti nuovi provenienti dal mercato, in attesa dell’annuncio ufficiale: Gerard Yepes, impiegato in mezzo al campo, e Salvatore Elia, schierato principalmente sulla corsia destra con alternanza rispetto a Ebuehi ma anche a sinistra scambiandosi con Moruzzi. La squadra si allenerà quotidianamente fino alla rifinitura della vigilia, prevista per giovedì 14 agosto, con la possibilità di osservare un giorno di riposo domenica. È inoltre probabile che la prossima settimana venga organizzato un allenamento congiunto, una sorta di test in famiglia contro la Primavera di Filippeschi.