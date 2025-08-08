Esattamente tra una settimana, nel giorno di ferragosto di questo 2025, si giocherà in casa contro la Reggiana per i trendaduesimi di finale di Coppa Italia. Una gara specifica, questa, che ritorna dopo quindici anni precisi. Infatti l’ultima volta che Empoli e Reggiana si sono affrontate in Coppa Italia è stato nel giorno di ferragosto del 2010. Si giochò al Castellani, e gli azzurri di Aglietti si imposero per 4-1. Per gli azzurri andarano in gol Coralli (2), Cesaretti ed Angella. Rivediamo le immagini di quella gara (la qualità non è eccelsa).
C’ero! (e ci sarò)
Belli questi video di “amarcord”.
Inutile vincere 4 a 1 in Coppa e poi, con una squadra ampiamente da play off fai un campionato volutamente da metà classifica con prese in giro ai tifosi tipo Empoli Padova 1 a 1…io la Reggiana voglio batterla il 30 agosto in campionato… venerdì possiamo anche avere questi giocatori…a me interessa, al netto di 2 acquisti last minute lunedì 1 settembre, di avere la squadra pronta sabato 23 contro il Padova… mancano 2 settimane…
Ragazzi il campionato di B è lungo e strano quindi stiamo rilassati e speriamo di divertirci almeno in casa visto che l anno scorso non è stato cosi
Importante è avere un po’ di ambizione e non giocare con il freno a mano tirato…es…anno di Campilongo…per tenere buoni i tifosi…con Coralli Eder in spolvero in attacco…in casa si vincevano tutte… fuori si perdevano tutte… proprio scientifico…fino alla decisiva per fare play off in casa con il Brescia che si perse anche in casa…ecco io non voglio freni a mano perché poi vengono fuori annate o partite di m…. altrimenti dici che punti alla salvezza e fai la squadra come ai tempi del Bini con Guerini e Salvemini… molto meglio…
Col Brescia in casa si pareggio ‘
Si perse 2 a 1 gol di Eder e doppietta di Caracciolo…il pareggio è a play off 2009 anno precedente
Speriamo di uscire subito
C’era un Fabbrini scatenato sulla fascia.
Sembra la squadra attuale….. che depressione