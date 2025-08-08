Esattamente tra una settimana, nel giorno di ferragosto di questo 2025, si giocherà in casa contro la Reggiana per i trendaduesimi di finale di Coppa Italia. Una gara specifica, questa, che ritorna dopo quindici anni precisi. Infatti l’ultima volta che Empoli e Reggiana si sono affrontate in Coppa Italia è stato nel giorno di ferragosto del 2010. Si giochò al Castellani, e gli azzurri di Aglietti si imposero per 4-1. Per gli azzurri andarano in gol Coralli (2), Cesaretti ed Angella. Rivediamo le immagini di quella gara (la qualità non è eccelsa).