Un paio di giorni fa vi abbiamo riportato l’indiscrezione sul fatto che l’Empoli si fosse mosso in modo importante per l’esterno Salvatore Elia dello Spezia e confermiamo che la trattativa sta andando avanti e le parti sarebbero davvero a un passo dalla conclusione.
Secondo quanto riporta CittadellaSpezia, la società azzurra verserà intorno ai due milioni di euro per l’acquisto a titolo definitivo di cui la metà verrà girata all’Atalanta che aveva la percentuale sulla futura rivendita del giocatore. Prima di liberare Elia lo Spezia vuole chiudere per il sostituto che ha già individuato in Antonio Candela del Venezia. I lagunari in questi giorni sono impegnati in una tourneè tra Francia e Belgio e domani giocheranno in amichevole. Il tutto potrebbe concludersi durante il weekend e far si che Elia possa arrivare in azzurro a inizio della prossima settimana.
Sicuramente si tratta di un nome importante per l’Empoli vista l’esperienza di B e la qualità fatta vedere dal giocatore specialmente negli ultimi campionati. Forse già in giornata potrebbe arrivare l’ufficialità di Elia in azzurro.
con elia l’empoli non dovrebbe avere problemi a tornare in serie A!
e con chi contesta il mio commento, dico che l’ottimismo e’ il sale della vita! la negativita’ porta solo altra negativita’! e se proprio non riuscite ad essere positivi, conosco un metodo infallibile chiamato maria…
Chi la de filippi????e che c’entra con il calciomercato??? Lei fa solo talent!!!
….lo pagheranno 2 milioni ?
Mah…..o che gli prende ora
C’era un buco nel forziere. Tranquillo è stato riparato
Ho letto che degli innocenti farebbe il percorso inverso e non vale sicuramente meno di Elia.
Mi ricorda lo scambio Giasi Bandinelli di qualche anno fa
Speriamo sia più redditizio dell’altro scambio
Nikolau/Ismaili non è andata male
Si parlava di Giasy-Bandinelli
Buon colpo, da capire solo una cosa, abbiamo preso 3 giocatori di categoria soltanto e Elia è il titolare di Ceesay che è l altro che doveva essere stato preso per giocare…
Manca solo di prendere il doppione di Fulignati e abbiamo 2 ruoli coperti su 11😁🤦
Ok…però dalla frase “Per Elia è quasi fatta”, togliamo quel “quasi”…
Taffarel docet…
Mi sembrava strano 2 milioni, praticamente danno degli innocenti…e forse ci guadagnano pure…
Vediamo tra ottimisti e realisti…
Bene Elia, meno bene per Degli innocenti , se fosse vero. Per chi critica il fatto di dover sempre aspettare che l’altra società si metta in casa il sostituto beh, uno fa parte del gioco, due non è che siamo quella società forte che può dire la propria sulle altre, siamo piccoli se ci si rende conto chi è Empoli.
Abbiamo fatto lo stesso con Seghenti a Livorno… in attesa del Capitano Tifoso Fulignati.
Dal Napoli arriveranno Oberetin e Coli Saco
Non sarebbe mica male, profilo giovane anche il centrocampista, di peso, vedremo.. metterei dentro anche Andrea Derrico ex Monza e Bari, a centrocampo
È un esterno…. abbiamo problemi in altre parti del campo e si continua ad accumulare esterni, tra l’altro pagato anche caro….. io li investivo in una punta (che manca come il pane)…. mah, per me mercato incomprensibile….. spiegatemelo….
Abbiamo problemi dappertutto…Intanto se ne risolve uno.La punta vedrai la prendi alla fine del mercato…
Riccardo c è anche da dire che con 2 milioni una punta non la prendi. Adorante 3,5 milioni. Le punte costano di più. Quando giochi con i rutto fascia devi avere molti cambi perché il ruolo è stancante se non hai i terzini dietro a darti mano. Evidentemente poi qualcuno di essi (Carboni?) non sta piacendo e magari Cesaye verrà dirottato a sx
E poi per il ruolo del.mister bastano due punte centrali ed una ce l’hai già,ovvero Pellegri,nonostante le tempistiche del suo recupero,senza contare che ancora in organico c’è Konate .Per cui poi basta una punta alternativa affidabile ed il gioco è fatto.Invece secondo me ci sta che ne prendano pure un altro di esterno,magari con più propensione al goal ..
Cmq meno che fatta ,un po’ più che quasi fatta,ancora più vicino di prossimo.
Prima di martedì non viene Candela firma lunedì con lo Spezia…
Una bellissima notizia per chiudere la settimana! Benvenuto a Empoli.
Elia ha preferito Empoli a Palermo
Vasic preferisce Empoli a Palermo
Obaretin preferisce Empoli a Palermo
Secondo voi perché? Diciamo continuamente peste e corna, tutti i giorni, della nostra città, della nostra squadra e della nostra società. O son sce.mi i giocatori o siamo sce.mi noi: un c’è seg.he!
Si,cmq vediamo le ufficialità, poi se ne parla .. Soprattutto dopo che il mister ha sbandierato ai 4 venti che l’obbiettivo dichiarato per adesso non può che essere la salvezza ..
Perché da noi hanno la possibilità di essere titolari fissi, a Palermo no
Aspetta quello che fa le formazioni quello si che li batte tutti!!!
Empoli vecchio credo che dipenda molto dal minutaggio che pensano di avere venendo da noi rispetto alle squadre che citi e dall’influenza che fanno i procuratori sui giocatori che citi.
Comunque Elia e Degli Innocenti mi sembra abbiano lo stesso procuratore…forse mi sbaglio
Considerato che Ilie mi sembra un po’ caduco…ma uno come Aramu,svincolato, Ci farebbe tanto schifo?
Se non si prendono giocatori veri quest’anno si rischia grosso.
Con la squadra attuale andiamo sicuro in C.
Non si può fare la B con una banda di ragazzotti che fra l’altro non sono un granché a parte Ignacchiti che può stare in una rosa da B, ma non da titolare fisso.
Per non parlare di Belardinelli che è un palo lento e inutile, da vendere o mandare a giocare da altre parti. Non possiamo permetterci di prendere 7-8 giocatori il 31.08.25 e partire male con le prime due partite. Ricordiamoci due anni fa, quanto vuol dire non partire bene con le prime partite. Per assimilare le idee abbastanza particolari del mister richiedono giorni settimane. Non capisco questo immobilismo con tutti soldi incassati, se mr.boro non ne ha più voglia si faccia da parte, così lo sanno fare tutti.
Ricordo che l anno scorso siamo retrocessi con un girone di ritorno vergognoso quindi anche se perdessi le prime 2 e fai un grande girone di ritorno non ci sarebbero problemi
Bravo Marco1: commento perfetto 👌
Esagerato, sarò ripetitivo ma allora come si spiega che le agenzie di scommesse ci danno tra le favorite ?
Poi tutti ragazzotti:
Fulignati 30
Ebuhei e Haas 29
Ceesay 27
Curto 26
Belardinelli e Pellegri 24
ilie Moruzzi Carboni Shpendi 22
Saporiti 23
Vien via mancano mezzi titolari…
Perché le agenzie non quotano sulla base di loro previsioni ma in base alle scommesse in essere
I soldi secondo me si hanno ma non si spendono o non si vogliono spendere per il mercato.Evidentemente ci sono altre priorità,dovrebbero esserci i bilanci esposti a tutti per chiarire quali erano le spese che andavano appianate.Io credo che una grossa voce di spesa ,tra le altre,siano gli stipendi dirigenziali e le commissioni dei procuratori .
Ci sarebbe anche una cosettina da niente chiamata stadio nuovo
Al momento pensano al centro sportivo da come intendono ,messi da parte per l’ennesima volta ,con la scusa che un hanno il campo per allenarsi…
Ormai siamo addomesticati bene .. al massimo so fa le fusa…
BUDELLA IMPESTATA
Lo stadio nuovo aspettano che ci siano gli sponsors per farglielo in gran parte,o non ti ricordi le parole del tuo pres.?Fattelo dire da Enrico,cosa aspettano…Stai sicuro che Cor.si nn ci si smutanda x lo stadio…
Basta riascoltare le parole del presidente, per fare due stagioni in B i soldi ci sono e li ha raccattati tra cessioni e paracadute. Non è facile risalire anche facendo investimenti importanti vedi Samp Palermo e Spezia, se poi tra due anni ti ritrovi senza una lira e ancora in B allora ci sta di fare fallimento quindi meglio non sperperarli subito ma gestire in maniera oculata e programmata. Sembra che a capo della nostra squadra ci sia un collione, nemmeno vu seguissi l’Empoli da due mesi.
Tra una gestione oculata e non spendere nulla c’è un abisso in mezzo. Se poi retrocedi in C che succede?
Marco1 vediamo in questi 15 giorni cosa esce… Hai ragione sul fatto di partire bene specie per chi è giovane prende coraggio…
È vitale partire bene anche perché una volta che finisci in fondo risalire diventa dura…
Lavori meglio e ti permette di fare uscire giocatori inesperti con meno pressione…
Tutte le volte che entro qua dentro mi viene il latte ai ginocchi: sempre le stesse cose, tutti i giorni, qualsiasi sia l’argomento.
e soprattutto … sempre mai un po’ di positività … Si mette in mostra un giovanissimo come Busiello e non va bene perchè troppo giovane … Fai una buona figura contro il Pisa e soprattutto contro il Sassuolo di Berardi, Pinamonti e Laurentiè (solo questi 3 ci basterebbero per tornare subito in A da gran protagonisti), ma la squadra secondo molti andrebbe rinforzata con addirittura 6 o 7 elementi … e quello è lento e quello non è buono … tutti così intenditori da valutare tutto e tutti perfino in precampionato, con squadra completamente nuova e ancora carica di lavoro … ma cosa pensate che in B CI SIANO TANTE SQUADRE CHE VANNO CONSIDERATE PIU’ FORTI DELLA NOSTRA? Arriveranno altri 2 o 3 pezzi e ce la giochiamo per la A COME ABBIAMO SEMPRE FATTO NEGLI ULTIMI CAMPIONATI DI B, magari passando dai play off, ma ce la giochiamo.
….apprezzo la fiducia…e spero pongano rimedio per a del 31 agosto ,
allo stato attuale siamo al massimo da 10/12’ posto con forte rischio di essere invischiati nei PlayOut .
Il 31Agosto vedremo
Con 2 o 3 innesti soltanto non lotteresti mai per la zona playoff ma dove vivete?
Dimmi chi dovrebbe segnare in questa squadra?
Shpendi Ilie Elia Konate la nuova punta e Pietro Pellegri
Ci metto di più io a usci’ con ‘na fia…
E vi assicuro che è tutto dire…
*ci metto meno…
Comunque una cosa è certa e inconfondibile….. tanti nomi, tanti nomi…. ma un si batte chiodo…. e il difensore non arriva, e la (le) punta non arrivano e il centrocampo rimane quello….