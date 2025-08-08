Un paio di giorni fa vi abbiamo riportato l’indiscrezione sul fatto che l’Empoli si fosse mosso in modo importante per l’esterno Salvatore Elia dello Spezia e confermiamo che la trattativa sta andando avanti e le parti sarebbero davvero a un passo dalla conclusione.

Secondo quanto riporta CittadellaSpezia, la società azzurra verserà intorno ai due milioni di euro per l’acquisto a titolo definitivo di cui la metà verrà girata all’Atalanta che aveva la percentuale sulla futura rivendita del giocatore. Prima di liberare Elia lo Spezia vuole chiudere per il sostituto che ha già individuato in Antonio Candela del Venezia. I lagunari in questi giorni sono impegnati in una tourneè tra Francia e Belgio e domani giocheranno in amichevole. Il tutto potrebbe concludersi durante il weekend e far si che Elia possa arrivare in azzurro a inizio della prossima settimana.

Sicuramente si tratta di un nome importante per l’Empoli vista l’esperienza di B e la qualità fatta vedere dal giocatore specialmente negli ultimi campionati. Forse già in giornata potrebbe arrivare l’ufficialità di Elia in azzurro.