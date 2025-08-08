L’ex portiere azzurro Marco Silvestri, attualmente svincolato, sta per raggiungere l’accordo con la Cremonese in Serie A. I contatti tra le parti sono in corso e secondo le ultime indiscrezioni a breve dovrebbe arrivare la firma sul contratto. Farà da vice a Audero che sarà il portiere titolare.
Nella scorsa stagione Silvestri ha iniziato nella Samp per poi trasferisci a Gennaio a Empoli dove ha collezionato cinque presenze da titolare.
Me lo voglio ricordare come 3 4 anni fa.
Grande Botox Silvestri! 😬
Fa lo squadrone la cremonese
Ma la Cremonese fa un Empoli 2
Praticamente farà il vice ad Audero che voleva portare a Empoli D’Aversa l’inverno scorso…
In bocca al lupo a lui!
Allora abbiamo già 2 retrocesse dall’A: Cremonese e Pisa….. evvai che il Verona plurifallito si salva anche quest’anno…..
Si salva perché ha un ottimo allenatore
Infatti!fu mandato via da Empoli dopo 4 partite,l’anno scorso d’Aversa fino alla fine.d’altra parte è così.