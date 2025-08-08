L’ex portiere azzurro Marco Silvestri, attualmente svincolato, sta per raggiungere l’accordo con la Cremonese in Serie A. I contatti tra le parti sono in corso e secondo le ultime indiscrezioni a breve dovrebbe arrivare la firma sul contratto. Farà da vice a Audero che sarà il portiere titolare.

Nella scorsa stagione Silvestri ha iniziato nella Samp per poi trasferisci a Gennaio a Empoli dove ha collezionato cinque presenze da titolare.