L’ex portiere azzurro Marco Silvestri, attualmente svincolato, sta per raggiungere l’accordo con la Cremonese in Serie A. I contatti tra le parti sono in corso e secondo le ultime indiscrezioni a breve dovrebbe arrivare la firma sul contratto. Farà da vice a Audero che sarà il portiere titolare.

Nella scorsa stagione Silvestri ha iniziato nella Samp per poi trasferisci a Gennaio a Empoli dove ha collezionato cinque presenze da titolare.

Tommaso Chelli

8 Commenti

  5. Praticamente farà il vice ad Audero che voleva portare a Empoli D’Aversa l’inverno scorso…

    In bocca al lupo a lui!

  6. Allora abbiamo già 2 retrocesse dall’A: Cremonese e Pisa….. evvai che il Verona plurifallito si salva anche quest’anno…..

