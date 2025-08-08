Nuova cessione minore per l’Empoli; quest’oggi è stato trovato l’accordo per il passaggio del portiere Valerio Biagini al Pontedera. L’operazione si è chiusa a titolo definitivo.

Questo il comunicato ufficiale del Pontedera:

L’US Città di Pontedera comunica di aver acquisito a titolo definitivo da Empoli FC i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Valerio Biagini.

Biagini, portiere classe 2003, è un prodotto del settore giovanile dell’Empoli, club con cui vince due scudetti (Under 15 e Primavera) e partecipa alla Youth League. Successivamente matura esperienza in Serie C al San Donato Tavarnelle ed in Serie D al Livorno, prima di tornare in forza al sodalizio azzurro nella stagione 2024/25.

Biagini ha sottoscritto con la società granata un contratto annuale con opzione.