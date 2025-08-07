E’ stato presentato quest’oggi il nuovo portiere degli azzurri, Andrea Fulignati. Il servizio è a cura di Alessio Cocchi

Alessio Cocchi
Giornalista pubblicista, da sempre tifoso azzurro è tra i fondatori di Pianetaempoli.it sul quale scrive ininterrottamente dal 2008. Per PE, oltre all'attività quotidiana, si occupa principalmente delle interviste post gara da tutta Italia. E' stato speaker ufficiale dell'Empoli FC per 5 stagioni.

14 Commenti

  1. Sul campo naturalmente lo dobbiamo “provare” anche se i suoi ultimi anni parlano chiaro…2 volte miglior portiere della B..ma per il resto non avremmo potuto desiderare di meglio…grande Andrea 💙

  5. Un empolese nell’Empoli…. la cosa è grandiosa, per di più tifoso…. non si poteva desiderare meglio (noi), forse l’acquisto migliore fatto finora…..
    …. ma per lui, sicuro che arrivare a Empoli in questo momento con una squadra ancora da ricostruire e con poche idee e molti dubbi, sia un’opportunità? Mah, dubito…..

    • Riccardo certo che è una opportunità anche per lui…è venuto in una società che negli ultimi 10 anni 7 li ha fatti in A…a Cremona non era affatto sicuro del posto da titolare…anzi…con noi ha la possibilità di approdare in A da titolare…naturalmente poi sta anche a lui mantenere le attese…

      • Ragazzi il passato è passato….. aver fatto la A non è garanzia che ci torneremo e soprattutto nel breve…. il Mister è stato chiaro, ma anche se non lo fosse stato, con questa squadra, ma dove vuoi andare….

        • Le cose possono anche cambiare ma la realtà degli ultimi 10 anni è questa…e questo è un dato di fatto…poi quello che ci riserverà il futuro a nessuno è dato sapere…inoltre per vedere che tipo di campionato possiamo fare aspettiamo la fine del mercato eppoi possiamo fare pronostici…

      • La Cremonese non lo vede titolare in A per chi avrebbe fatto il dodicesimo. Per cui indipendentemente da che campionato farà l Empoli come obbiettivo meglio titolare in b che dodicesimo in A. Mi sembra ovvio. Un giocatore di movimento specie con i 5 cambi può entrare spesso anche da riserva. Il portiere no. Tra l altro a Cremona come dodici dovrebbe arrivate gatto Silvestri

  8. Si, hai detto bene Andrea, credo anchio il portiere giusto, al momento giusto.
    L’atleta non si discute e anche la persona esprime concetti chiari e non diplomatici

