Associazione Pianetaempoli.it C.F. 91035470482 - P.Iva 06096170482 Testata giornalistica, regolarmente iscritta presso il Tribunale di Firenze Num. Reg. 5889/12 - Iscrizione nel Registro degli Operatori di Comunicazione numero 30025.
Direttore responsabile: Fabrizio Fioravanti CONTATTI
Sul campo naturalmente lo dobbiamo “provare” anche se i suoi ultimi anni parlano chiaro…2 volte miglior portiere della B..ma per il resto non avremmo potuto desiderare di meglio…grande Andrea 💙
È già leader. Finalmente, uno così ci voleva proprio.
Grandissimo Andrea!
Beh, avere un giocatore di Empoli e tifoso dell’Empoli, secondo me è il massimo che ci sia!
Bentornato a casa Andrea!
Un empolese nell’Empoli…. la cosa è grandiosa, per di più tifoso…. non si poteva desiderare meglio (noi), forse l’acquisto migliore fatto finora…..
…. ma per lui, sicuro che arrivare a Empoli in questo momento con una squadra ancora da ricostruire e con poche idee e molti dubbi, sia un’opportunità? Mah, dubito…..
Riccardo certo che è una opportunità anche per lui…è venuto in una società che negli ultimi 10 anni 7 li ha fatti in A…a Cremona non era affatto sicuro del posto da titolare…anzi…con noi ha la possibilità di approdare in A da titolare…naturalmente poi sta anche a lui mantenere le attese…
Ragazzi il passato è passato….. aver fatto la A non è garanzia che ci torneremo e soprattutto nel breve…. il Mister è stato chiaro, ma anche se non lo fosse stato, con questa squadra, ma dove vuoi andare….
Le cose possono anche cambiare ma la realtà degli ultimi 10 anni è questa…e questo è un dato di fatto…poi quello che ci riserverà il futuro a nessuno è dato sapere…inoltre per vedere che tipo di campionato possiamo fare aspettiamo la fine del mercato eppoi possiamo fare pronostici…
Ha capito oramai che in serie A non ci giocherà mai tanto vale tornare a casa e sperare
La Cremonese non lo vede titolare in A per chi avrebbe fatto il dodicesimo. Per cui indipendentemente da che campionato farà l Empoli come obbiettivo meglio titolare in b che dodicesimo in A. Mi sembra ovvio. Un giocatore di movimento specie con i 5 cambi può entrare spesso anche da riserva. Il portiere no. Tra l altro a Cremona come dodici dovrebbe arrivate gatto Silvestri
Ma te sei sposato? O come fa la tu moglie a sopportarti?
Il nostro Top Player … insieme a Bomber Pietro!
Si, hai detto bene Andrea, credo anchio il portiere giusto, al momento giusto.
L’atleta non si discute e anche la persona esprime concetti chiari e non diplomatici
Per me capitano