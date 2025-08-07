Arrivano nomi nuovi nell’ambito del calciomercato estivo degli azzurri. Si guarda in mezzo al campo e si guarda ad un calciatore svincolato, nello specifico parliamo di Gerard Yepes, classe 2002. Yepes ha disputato l’ultima stagione in B con la maglia della Sampdoria, giocando complessivamente 25 partite e confezionando un assist vincente nel pareggio con il Catanzaro. A fine stagione il club blucerchiato non gli ha rinnovato il contratto ed è rimasto svincolato.

Yepes è un centrocampista centrale di manovra, con qualità da regista. Non è un mediano puro alla “vecchia maniera”, ma un giocatore che ama toccare molti palloni e partecipare attivamente alla costruzione del gioco. Di lui si dice che possiede una buona tecnica di base, visione di gioco e capacità di verticalizzare, anche se non è un “playmaker” geniale. Nel modulo di Pagliuca può essere impiegato in uno dei due ruoli centrali di centrocampo, la sua capacità di dare ordine al gioco lo rendono idoneo al ruolo di regista basso, soprattutto in un centrocampo a due.

In totale Yespes, cresciuto proprio nel vivaio della Sampdoria, ha giocato 59 gare del campionato di serie B. Quello di Yepes potrebbe essere un nome interessante in ottica equilibrio ed ordine alla nostra zona mediana. Come sempre, vedremo nelle prossime ore se la situazione andrà evolvendosi. Chiaro che, nel caso, arriverebbe a titolo definitivo e senza dover contrattare con un altro club.