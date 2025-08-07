Arrivano nomi nuovi nell’ambito del calciomercato estivo degli azzurri. Si guarda in mezzo al campo e si guarda ad un calciatore svincolato, nello specifico parliamo di Gerard Yepes, classe 2002. Yepes ha disputato l’ultima stagione in B con la maglia della Sampdoria, giocando complessivamente 25 partite e confezionando un assist vincente nel pareggio con il Catanzaro. A fine stagione il club blucerchiato non gli ha rinnovato il contratto ed è rimasto svincolato.
Yepes è un centrocampista centrale di manovra, con qualità da regista. Non è un mediano puro alla “vecchia maniera”, ma un giocatore che ama toccare molti palloni e partecipare attivamente alla costruzione del gioco. Di lui si dice che possiede una buona tecnica di base, visione di gioco e capacità di verticalizzare, anche se non è un “playmaker” geniale. Nel modulo di Pagliuca può essere impiegato in uno dei due ruoli centrali di centrocampo, la sua capacità di dare ordine al gioco lo rendono idoneo al ruolo di regista basso, soprattutto in un centrocampo a due.
In totale Yespes, cresciuto proprio nel vivaio della Sampdoria, ha giocato 59 gare del campionato di serie B. Quello di Yepes potrebbe essere un nome interessante in ottica equilibrio ed ordine alla nostra zona mediana. Come sempre, vedremo nelle prossime ore se la situazione andrà evolvendosi. Chiaro che, nel caso, arriverebbe a titolo definitivo e senza dover contrattare con un altro club.
Speriamo sia Bono.. dispiace che Liam alla Samp… hanno pescato bene.
È lo scozzese che ha pescato male, speriamo lo paghino.Non si meriterebbe una società allo sbando ..
È…. giusto
Deunasega che cambio..Henderson alla Sampdoria e noi questo..roba da urlo
Avete rotto con tutti questi nomi…..tanto si sa che ormai si aspettano solo i saldi di fine stagione x cui aspettiamoci di giocare le prime con questi mezzi primavera poi qualcuno arrivera’ ma partiremo sicuramente da -6.
Se ti sentisse il vero Poppero…..
Yepes buon profilo, ma dovendo scegliere preferirei francamente Florenzi.
penso proprio con il suo arrivo non venga fatto proprio lui ora forse Vasic e due centimetri in più a questo centrocampo.
Non conosco né Florenzi,se nn quello che giocava nel Milan, né lui.Se ho capito bene lo spagnolo però ha 22 anni..è svincolato,per cui credo che sia più facilmente raggiungibile e probabilmente opteranno per lui, proprio per questo motivo e perché è molto giovane e valido in prospettiva…
Mercato fatto a casaccio…. poerannoi in che mani siamo!!!!
Anche troppo se la cassaforte non si tocca
Mi domando. Se un giocatore a 22 anni è svincolato al 7 di agosto, dov è la fregatura?
Speriamo a bene
L’importante è rivendilo a 200k e il gioco è fatto
Nana ha te un fanno nemmeno l’abbonamento in curva Fiesole, anzi te lo regalano
Me lo domando anch’io…sinceramente questa non l’ho capita!
In 7 anni nemmeno 1 gol ….
Mezzo metro
Svincolato da giugno
Ma veramente questi sono gli obbiettivi?!?!
Mi accontento rimanere con belardinelli ignacchiti Haas e degli innocenti
Giocatore uguale a Grassi…..praticamente la sua caratteristica migliore e’ in fase difensiva per il resto si limita a fare il compitino senza mai forzare la giocata….
Giocatore che non sposta nessun equilibrio….mah non me gusta….
Degli innocenti per il mio modesto parere molto meglio
Roba da poco Yepes ma é svincolato quindi va bene…basta non spendere
Per carita’,speriamo rimanga solo un discorso e poco piu’.Non sono questi i giocatori che ci servono.
Che tristezza, che fine……
Non conosco
Avevo sentito di un Yepes nel Chievo anni anni fa… Colombiano…
Se viene non penso sia male lo Yepes Spagnolo…
Per me sarebbe un ottimo colpo: giovane, corre, pressa e riparte. Ignacchiti e Belardinelli bravi ma piatti, lo spagnolo garantirebbe quel cambio di passo che serve.
Ma l’hai visto giocare lo conosci? Trovami una partita che fa quello che dici e io mi cheto
Vendiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Comprala te
Ma maremma impestata ladra……il cosenza vuole 1 milione per Florenzi….non ne vuole 5…10…..ma io dico ma che hai paura di perdere 1 milione….
Di un giocatore che e’ un 2002….hai liberato gratis gyasi e Grassi…hai avuto la fortuna di vendere pezzella che forse non avevi nemmeno programmato….almeno questo 2 milioni investili
Poi solitamente quando si prende un allenatore si fa un regali anche a lui…..come fu con Croce con Sarri…e con altri….
Min chia questo ha chiesto il difensore della juve stabia hanno preso tutti tranne lui voleva il centrocampista sempre della juve stabia e c’ha preso 10….Adorante e’ andato a Venezia …..credo che onestamente di quelli arrivati non ne volesse uno….
Vorrei sapere a chi vi va bene a voi..
Non vi accontenta nessuno…
Fate pena
Serve un Nero di 1.90 a centrocampo che corre , pressa e strappa , se vogliono giocare con questo modulo del c@z.o….3421 sennò a centrocampo ci mangiano vivi con gente di 1,70 o lentoni come abbiamo , a meno che non siano molto tecnici e rapidi alla Bennacer
Ma il nero scuro o più sul venghé?
Io l’ho visto giocare: tre o quattro volte e devo dire che certo non si risparmia. È un moto perpetuo.
Aspes è una garanzia correva da far paura…… ragazzi. Io l’avevo
Svincolato da una squadra retrocessa sul campo…..sara’ bono? mahhhh
Non l’ho mai visto, ma il fatto che sia Spagnolo e giochi regista mi fa ipotizzare che abbia una buona tecnica.
E a noi manca tanto a centrocampo…
Non hanno speso nemmeno per pagliai del Picerno, differenza di 100-150 Mila euro,figuriamoci 1 milione.aspettiamo i saldi,per Henderson poteva essere stato fatto di più,lo meritava come persona.ma zurkowski,non avevano detto che era rotto completo e non avrebbe più giocato?per ora a spezia gioca,ma forse è un caso di omonimia.