L’Empoli nella giornata di oggi ha definito la partenza in prestito verso Pontedera del giovane attaccante Nabian Herculano, classe 2004. Nella scorsa stagione ha giocato nel Uniao Leiria e nella seconda parte nel Merida.

Questo il comunicato della società azzurra:

Empoli Football Club comunica di aver raggiunto l’accordo con l’Unione Sportiva Città di Pontedera per la cessione a titolo temporaneo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Herculano Bucancil Nabian.

Articolo precedenteUn mese di lavoro alle spalle in questo “cantiere aperto”
Articolo successivoMercato Azzurro | Uno spagnolo per la mediana
Tommaso Chelli

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE

2 Commenti

LASCIA UN COMMENTO

Please enter your comment!
Please enter your name here