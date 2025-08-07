L’Empoli nella giornata di oggi ha definito la partenza in prestito verso Pontedera del giovane attaccante Nabian Herculano, classe 2004. Nella scorsa stagione ha giocato nel Uniao Leiria e nella seconda parte nel Merida.

Questo il comunicato della società azzurra:

Empoli Football Club comunica di aver raggiunto l’accordo con l’Unione Sportiva Città di Pontedera per la cessione a titolo temporaneo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Herculano Bucancil Nabian.