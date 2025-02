I PRECEDENTI, UN SOLO SUCCESSO AZZURRO IN CASA BIANCONERA – Sfida numero 35 quella di domani di Coppa Italia Frecciarossa all’Allianz Stadium di Torino tra Juventus e Empoli, con un bilancio nei 34 precedenti di 5 successi azzurri, 5 pareggi e 24 vittorie bianconere. Parlando delle sole gare giocate a Torino, 17, tra campionato e coppa Italia, una vittoria azzurra, due pareggi e quattordici affermazioni bianconere. Il primo confronto torinese tra Juventus e Empoli è quello dell’8 febbraio 1987, con i bianconeri che vinsero 3-0 grazie alla doppietta di Serena e al gol di Cabrini; ultimo confronto qualche settimana fa vinto 4-1 dai bianconeri (azzurri avanti con De Sciglio poi la doppietta di Kolo Muani e le reti di Vlahovic e Conceição).

IL PRECEDENTE IN COPPA ITALIA DEL 2007 – Guardando le sfide di Coppa Italia un unico precedente tra le due squadre. Stagione 2007/2008, dopo il successo azzurro all’andata per 2-1 (Pozzi e Abate prima della rete di Iaquinta), all’Olimpico di Torino vincono i bianconeri 5-3: doppietta di Iaquinta e i gol di dell’ex Marchionni, Nedved e Del Piero per la Juventus; Antonini e la doppietta di Pozzi per gli azzurri che vengono eliminati dalla competizione

LA JUVENTUS IN COPPA VA IN SEMIFINALE DA 5 EDIZIONI DI FILA E DETIENE IL TITOLO – Juventus squadra regina della coppa Italia, con 15 titoli vinti, ultimo dei quali l’anno scorso, dunque è detentrice – ad oggi – del trofeo. Sette i secondi posti per i bianconeri. Le partecipazioni sono 76, inclusa quella in corso, torinesi da 5 anni qualificati alle “final four”, ultima volta senza semifinali almeno nel 2018/19.

L’ASCESA BIANCONERA – Pur essendo stata eliminata dalla Champions con la sconfitta 1-3 ad Eindhoven dal Psv, dopo overtime, la Juventus arriva da 5 vittorie nelle ultime 6 gare ufficiali con 11-6 di differenza reti, quindi quasi 2 gol a partita realizzati.

IN COPPA L’EMPOLI HA EGUAGLIATO IL MASSIMO TRAGUARDO-RECORD – Per l’Empoli coppa Italia maggiore edizione numero 45. Massimo traguardo raggiunto l’approdo ai quarti di finale, nelle edizioni 1985/86 e 2006/07, è stato eguagliato nel corso di questo torneo. L’Empoli è la prima società non capoluogo di provincia per partecipazioni alla coppa Italia maggiore: al secondo posto con 31 edizioni la Sambenedettese.

100 IN AZZURRO PER ARDIAN ISMAJLI – 100 in azzurro per Ardian Ismajli, di cui finora 94 gettoni in serie A e 5 di coppa Italia. Esordio in coppa Italia, Ferragosto 2021, Empoli-Vicenza 4-2.

EMPOLI SENZA SUCCESSI DA QUASI 3 MESI – Empoli senza vittorie in partite ufficiali dall’8 dicembre scorso, 4-1 in campionato a Verona sull’Hellas; da quel momento 2 pareggi e 9 sconfitte in 11 incontri, senza gol oramai da 356’ (De Sciglio al 4’ del match di A perso 1-4 proprio a Torino dalla Juventus il 2 febbraio scorso), porta aperta da 16 match ufficiali consecutivi, 36 reti totali subite nel periodo.

CAMBIASO E DE SCIGLIO, UN EX PER PARTE TRA EMPOLI E JUVENTUS – Andrea Cambiaso e Mattia De Sciglio, questo gli ex della sfida tra Empoli e Juventus. Partendo dal primo, Cambiaso arrivò a Empoli nell’estate del 2020: in azzurro giocò 9 gare tra Serie B e Coppa Italia nella stagione 2020/21, conquistando la promozione in Serie A. Mattia De Sciglio fu acquistato dalla Juventus nel luglio del 2017: per lui 7 stagioni in bianconero, con 117 presenze e 2 reti, vincendo tre Scudetti, una Supercoppa Italiana e 2 Coppa Italia.

BILANCIO IN EQUILIBRIO PER GLI AZZURRI CON L’ARBITRO FOURNEAU – Francesco Fourneau di Roma 1 l’arbitro di Juventus-Empoli. Sono cinque i precedenti con l’Empoli, con due successi, un pareggio e due sconfitte: nel novembre del 2017 diresse Pro Vercelli-Empoli 2-1; nel settembre del 2019 la vittoria azzurra per 3-0 sul Perugia e nel gennaio del 2020 la sconfitta sul campo della Juve Stabia; infine il successo per 4-0 sul Cosenza nel maggio del 2021 nel giorno della matematica promozione in A e il pareggio 1-1 sul campo del Torino ad ottobre del 2022. Sono invece sei i precedenti con la Juventus, con cinque successi bianconeri e un pareggio.

THIAGO MOTTA CONDUCE 2-1 SU D’AVERSA – Sesto confronto tecnico ufficiale fra Thiago Motta e Roberto D’Aversa, con bilancio di 2 vittorie del mister bianconero, 2 pareggi ed 1 vittoria del coach azzurro.

THIAGO MOTTA IN VANTAGGIO 3-2 SULL’EMPOLI – Thiago Motta alla nona sfida – da allenatore – contro l’Empoli: negli 8 precedenti 3 vittorie del mister bianconero, 3 pareggi e 2 successi toscani.

D’AVERSA MAI VITTORIOSO CONTRO LA JUVENTUS – Roberto D’Aversa, da allenatore, contro la Juventus è all’undicesima sfida in carriera: bilancio di 8 sconfitte e 2 pareggi all’attivo, mai vittorioso finora.