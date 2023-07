Adesso è ufficiale, al 100% con certificazione della Lega Calcio. In poche parole non è cambiato niente rispetto alla prima ipotesi, e l’Empoli giocherà la sua gara d’esordio contro il Cittadella. Il caos dei ripescaggi in serie B aveva creato alcuni dubbi, e l’ipotesi di poter giocare contro il Brescia era più che avvalorata.

Visti però i tempi la Lega ha deciso di ufficializzare il tabellone includendo le squadre certe di iscrizione in B o in C. Questa situazione non ha generato quella classifica scalata, che avrebbe cambiato l’ipotesi originale. Ecco perché l’Empoli resta accoppiato al Cittadella. In caso di successo si giocherà con la vincente di Cremonese- Crotone e poi, un turno più in la, ci sarebbe la Roma.

La gara con il Cittadella si giocherò sabato 12 Agosto nell’incredibile orario delle 17:45