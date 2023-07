Il nome di Pietro Beruatto non è stato assolutamente depennato tra quelli inseriti nei probabili arrivi. In teoria nemmeno il discorso legato a Pezzella dovrebbe andare a chiudere la porta ad un giocatore che piace e che si vorrebbe portare alla corte di Zanetti. La pista però diventa sempre più complessa, ed il nome potrebbe uscire tra i papabili se il Pisa non cambia strategia. Infatti alla base di tutto c’è il problema legato alla richiesta che starebbero facendo i dirigenti nerazzurri.

Su Beruatto, come immaginabile, non c’è soltanto l’Empoli. Soprattutto in serie B ci sono una paio di ricche società, come Parma e Bari, che sarebbe con il numerino in mano. Il discorso però resta sempre lo stesso, la richiesta del Pisa. Servirebbero infatti 4 milioni senza ulteriori opzioni future per avere immediatamente il giocatore. Va da se che il prezzo del cartellino è esoso, e non è quello che da Monteboro si vuol spendere in questo momento. Si continuerà a lavorare per capire se si possa aprire un pertugio, ma servirà un’altra formula per poterlo vedere ad Empoli.