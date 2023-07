Arriva conferma rispetto alla copertura visiva delle due amichevoli che gli azzurri giocheranno nel corso del ritiro austriaco. La gara di questa sera contro i tedeschi dell’ Heidenheim sarà interamente prodotta dall’ufficio stampa azzurra, con trasmissione attraverso il canale YouTube di Monteboro.

Dalle 18:00 ci saranno tre possibilità per seguire l’evoluzione della partita: andando direttamente su YouTube sulla pagina Empoli FC, dal sito della società (empolifc.com), ma anche direttamente da Pianetaempoli.it. Stasera eccezionalmente – sperando non ci siano intoppi tecnici – non effettueremo il classico LIVE testuale ma rilasceremo la diretta televisiva del match con poi un pezzo a margine a fine gara.

Per quanto concerne invece il match di sabato, ore 14:00 contro il Lille, la copertura dovrebbe essere a cura di Dazn e (vi daremo certezza il giorno del match ma non dovrebbero esserci problemi) sarà quindi possibile la visione per gli abbonati alla piattaforma online.