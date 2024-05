Il Presidente dell’Empoli, Fabrizio Corsi, ha parlato, nella giornata di ieri, ai giornalisti presenti all’evento “Il calciomercato al tempo dell’intelligenza artificiale”, organizzato dall’USSI a Coverciano.

“Noi al di là di ieri bisogna guardare al lato positivo, siamo nelle mani di noi stessi. Abbiamo un’occasione, la Roma sembrerebbe una squadra impossibile da affrontare ma nel campionato abbiamo dimostrato di saper mettere in difficoltà anche le squadre più importanti, e pure di vincerci. Quanto accaduto ieri non ci interessa più, ci servono le energie per vincere la prossima partita e cogliere al meglio questa occasione. Dovremo trovare le motivazioni oltre le normali possibilità”.

L’intelligenza artificiale può aiutare sul mercato?

“Scusate, ma ora ho altri argomenti prioritari… Quando poi il campionato sarà finito potremo anche porre l’attenzione su cose così, che magari ci possono pure aiutare e migliorare. Volendo, mi piacerebbe farne però a meno: ho sempre creduto nelle persone e nel trarre da loro il massimo. Mi son sempre trovato bene… Avrei una lista di persone da ringraziare e ai quali dare meriti per soddisfazioni che ci siamo guadagnati sul campo”.

Un messaggio verso la Roma?

“Dico semplicemente di venire allo stadio, la Serie A è una cosa bellissima per tutto l’Empoli. Cerco sempre di pensare il futuro con entrambe le possibilità: la volontà è di mantenere la categoria, ma qualsiasi essa sia l’Empoli va avanti. Credo che l’Empoli ha un suo perché nel panorama nazionale, lo dico con una punta d’orgoglio. Forse ho anche bisogno di andare a prendere il positivo di quello che ci riguarda”.

Il futuro di allenatore e direttore sportivo dipende dalla categoria?

“Non lo so, ogni tanto ci penso… Io però ho questi, mi piacciono tanto e cerco di metterli nelle condizioni migliori. Il campionato finisce domenica sera…”.